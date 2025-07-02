罷團遭爆AI變造魯明哲「罷魯成功」音檔 詹江村批：下流

7月26日立委罷免投票，今市議員詹江村於臉書發文表示，罷團手段下流，以AI變造聲音檔。而桃園第三選區立委魯明哲團隊，今年2月就有針對罷免群組變造聲音檔報案。據了解，當事人自己開工作室自稱是練習，上傳變造音檔到罷免群給大家下載，當時依偽造文書、妨害名譽函送桃園地檢署偵辦。魯明哲團隊表示，一切皆依法辦理。

詹江村於臉書發文寫下，「罷免團體手段下流卑劣目無法紀，他們以AI變造聲音檔，以被罷免人肖像作為主視覺。以第一人稱廣告，說我是某某某，只要罷免我就是反共，就是抵抗中國侵略。」

據了解，魯明哲團隊2月發現罷免團體的志工群組，有人發出一段AI仿聲魯明哲的音檔，內容提及「各位鄉親，我是魯蛋，魯明哲無作為還亂刪預算，強制通過中配六改四，目標罷魯，一定成功，魯蛋邀請大家一起站出來，罷免魯明哲就是罷免傅崐萁」等言論，並上傳修改過後的深度偽造後製錄音至Google雲端硬碟供人下載，散布被罷免人深度偽造聲音，意圖使被罷免人罷免案通過，涉嫌違反公職人員選舉罷免法第104條，遂報案告發。

經檢調專案小組向法院申請搜索票查緝王姓嫌犯到案，王嫌坦承犯行，並稱無他人指使且無獲利，僅單純練習試用影音編輯軟體用，另主動在警方全程錄音錄影下刪除本案2件雲端音檔，警詢後依偽造文書、妨害名譽函送地檢署偵辦。