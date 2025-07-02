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黃碧雲收押禁見 同遭法院裁定列共犯...藍委盧縣一回應了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議案涉不法，國民黨組發會副主委黃碧雲法院裁定收押禁見，法院裁定透露，檢方可能下一步，共犯還有國民黨山地原民立委盧縣一尚未到案，盧僅表示，無回應，謝謝。圖／報系資料照
屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議案涉不法，國民黨組發會副主委黃碧雲法院裁定收押禁見，法院裁定透露，檢方可能下一步，共犯還有國民黨山地原民立委盧縣一尚未到案，盧僅表示，無回應，謝謝。圖／報系資料照

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議案涉不法，屏檢1日發動第二波搜索行動，帶回15人，10人列被告，其中國民黨組發會副主委黃碧雲法院裁定收押禁見，法院裁定透露，檢方下一步的行動，有兩名不在這波搜索行動名單，分別藍營山地原民立委盧縣一與謝姓男子。

記者今天打電話給盧縣一，手機轉語音信箱，也傳送LINE訊息給盧縣一，詢問對被列為罷免案的共犯之一的相關回應？盧縣一用LINE訊息回覆，「無回應，謝謝」。

山地原民立委伍麗華今年4月到屏東地檢署提告罷免伍麗華案涉不法，提告領銜人張芳碩涉嫌偽造文書等罪嫌。警方展開偵辦，今年5月檢方發動第一波搜索行動，領銜人張芳碩收押禁見，張芳碩是立委盧縣一的公費助理，另外兩人新竹高姓男子、花蓮縣的連姓男子，檢方訊問後兩人均10萬元交保。

昨1日發動第二波搜索行動，檢方同步到桃園市、花蓮縣、南投縣、台東縣的國民黨縣黨部搜索，並到國民黨組發會副主委黃碧雲、專委李得全家中搜索，總共帶回15人。

15人中有10人列被告，黃碧雲遭收押禁見、組發會專委李得全檢方諭知50萬元交保，組發會黨工隨姓男子、專員柯姓男子分別諭知20萬元交保；南投縣黨部總幹事葛姓男子、南投縣黨工溫男，各10萬元交保。台東縣黨部書記長張女20萬元交保。組發會黨工彭男、台北市黨部黨工宋男、前南投黨部黨工全女，三人列被告訊問後請回。

黃碧雲遭收押禁見，屏東地院裁定寫到，黃碧雲經訊問後坦承有交待抄寫提議書的事實，並寫出該案還有兩名共犯，尚未到案，分別是藍營山地原民立委盧縣一、與另名謝姓男子。

法院裁定內容將檢方接下來可能偵辦計畫曝光，檢方有點無奈，僅表示不便發表評論，全案持續偵辦中。

伍麗華 國民黨 屏東 民進黨 盧縣一 罷免 黨工

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