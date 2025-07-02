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罷團上街頭拚陸戰 台中3藍委推「反中火」短影音反制

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中即時報導
藍委羅廷瑋已啟動站路口宣講，並深入各黃昏市場發文宣。圖／羅廷瑋提供
藍委羅廷瑋已啟動站路口宣講，並深入各黃昏市場發文宣。圖／羅廷瑋提供

台中市被罷藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋已成案，三人積極備戰，空戰推反中火短影音，因白天有院會，周二、五還要參與表決，所剩時間不多，只能利用上下班尖峰時段上街口宣講，或是晚間舉辦大型座談會及進到支持者家裡辦客廳會。罷團則持續拚陸戰，深入大街小巷發文宣宣傳。

中四選區藍委廖偉翔陸續請到謝龍介、高金素梅、黃士修、鄭麗文等人助講，大量使用短影音，以類似廣告「實證性代言」手法替他說話。像是他請到西屯區永安里長張阿淑為他錄製短影音，告訴大家廖偉翔替大家做了哪些事，而且「沒有他，會一塌糊塗」。

基層藥師協會理事長沈采穎也錄了影音，說明廖偉翔長期關心醫藥政策，呼籲中四選區的選民與在地執業藥師支持。這樣的手法在於讓大家覺得「用過的都說好」。

中六選區藍委羅廷瑋除持續使用短影音宣傳反罷免，並緊扣「依法監督、推動2028無煤中火」議題，要台中人出來投不同意票。羅也啟動站路口宣講，並深入各黃昏市場發文宣，力道不輸當時立委選舉。

據了解，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓事件後，有助於民眾黨的支持者更為團結，主動表達替藍委黃健豪辦客廳會的民眾也增加了，還有很多民眾主動詢問舉辦開講的地點，希望能夠參加。

藍委黃健豪表示，目前採「複式動員」也就是除了一般的基層組織，這次也多舉辦小型座談會，除了說明自己擔任立委做了些什麼事，希望進一步讓民眾了解，這一戰非常重要，必須出門投下反對罷免票才有用。

罷免廖偉翔的「展翅廢翔」罷團每天排滿到各地路口舉牌的行程表，以7月2日而言，一整天就分時段排了12個路口，在路口與民眾接觸，直接訴求。罷免羅廷瑋的「敲羅行動」罷團也每天清晨站路口，下午則深入黃昏市場持續宣傳「同意罷免」。

罷免黃健豪的「斷健行動」除在寺廟宣講，也請到范世平、王定宇等人錄製影片，並在街頭、黃昏市場都掛上罷免的布條。民進黨台中市議員林祈烽也在路旁的一片圍牆上掛起「反共護台、同意罷免」的巨型看板。

藍委羅廷瑋已啟動站路口宣講，並深入各黃昏市場發文宣。圖／羅廷瑋提供
藍委羅廷瑋已啟動站路口宣講，並深入各黃昏市場發文宣。圖／羅廷瑋提供
藍委廖偉翔上街頭請民眾一定要出門投下不同意罷免票。圖／廖偉翔提供
藍委廖偉翔上街頭請民眾一定要出門投下不同意罷免票。圖／廖偉翔提供
民進黨台中市議員林祈烽今在西屯區銀聯三村停車場旁豎起同意罷免的大看板。圖／林祈烽提供
民進黨台中市議員林祈烽今在西屯區銀聯三村停車場旁豎起同意罷免的大看板。圖／林祈烽提供

罷免

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