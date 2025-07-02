罷團上街頭拚陸戰 台中3藍委推「反中火」短影音反制

台中市被罷藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋已成案，三人積極備戰，空戰推反中火短影音，因白天有院會，周二、五還要參與表決，所剩時間不多，只能利用上下班尖峰時段上街口宣講，或是晚間舉辦大型座談會及進到支持者家裡辦客廳會。罷團則持續拚陸戰，深入大街小巷發文宣宣傳。

中四選區藍委廖偉翔陸續請到謝龍介、高金素梅、黃士修、鄭麗文等人助講，大量使用短影音，以類似廣告「實證性代言」手法替他說話。像是他請到西屯區永安里長張阿淑為他錄製短影音，告訴大家廖偉翔替大家做了哪些事，而且「沒有他，會一塌糊塗」。

基層藥師協會理事長沈采穎也錄了影音，說明廖偉翔長期關心醫藥政策，呼籲中四選區的選民與在地執業藥師支持。這樣的手法在於讓大家覺得「用過的都說好」。

中六選區藍委羅廷瑋除持續使用短影音宣傳反罷免，並緊扣「依法監督、推動2028無煤中火」議題，要台中人出來投不同意票。羅也啟動站路口宣講，並深入各黃昏市場發文宣，力道不輸當時立委選舉。

據了解，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓事件後，有助於民眾黨的支持者更為團結，主動表達替藍委黃健豪辦客廳會的民眾也增加了，還有很多民眾主動詢問舉辦開講的地點，希望能夠參加。

藍委黃健豪表示，目前採「複式動員」也就是除了一般的基層組織，這次也多舉辦小型座談會，除了說明自己擔任立委做了些什麼事，希望進一步讓民眾了解，這一戰非常重要，必須出門投下反對罷免票才有用。

罷免廖偉翔的「展翅廢翔」罷團每天排滿到各地路口舉牌的行程表，以7月2日而言，一整天就分時段排了12個路口，在路口與民眾接觸，直接訴求。罷免羅廷瑋的「敲羅行動」罷團也每天清晨站路口，下午則深入黃昏市場持續宣傳「同意罷免」。