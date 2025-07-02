賴清德下令配合罷團：大遶境「保台香燈腳」站出來

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，他在上周全國黨代表大會已經指示，民進黨必須要與公民同行，一起承擔守護國家的責任，本周五公民團體所發起的「護國大遶境」，將從花蓮開始出發，順時針繞行台灣，民進黨也要配合公民團體的規畫，向國人說明國家所面臨的挑戰。

賴清德指出，希望全體黨公職都能在大遶境車隊來到自己縣市時，以實際行動聲援，並號召所有「保台香燈腳」站出來，一起為他們加油打氣。賴清德特別強調，協助公民團體的罷免活動時，應以在地的公民團體為主，配合他們活動的規畫，給予最大的協助。

黨內人士表示，賴清德今天會中還播放了民進黨創黨元老傅正逝世20周年影片，播放完後向中常委們指出，在影片裡，大家團結是為了爭取台灣民主，如同傅正所言，不惜以生命為代價所追求的，第一是民主，第二是民主，第三還是民主。所以他才在全代會引用傅正的話，勉勵全黨。