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花蓮藍營稱反罷活動為內部會議 綠指怕謊言被戳破

中央社／ 花蓮縣2日電

國民黨花蓮縣黨部昨天舉行「反惡罷團結大會」卻不開放媒體進入，花蓮綠營質疑怕謊言被戳破、不敢接受監督。國民黨花蓮縣黨部今天表示，內部會議不開放，有另外安排採訪。

國民黨花蓮縣黨部今天舉行記者會，質疑民進黨政府開放含有瘦肉精的美國萊豬、解禁福島食品，如今傳出澳洲豬含萊劑，卻不願意公布流向，拿人民健康去交換政治利益、國際談判的籌碼。

記者會後，媒體仍關注昨天花蓮2場次「反惡罷團結大會」禁止媒體進入拍攝，僅提供花蓮場的直播訊號；國民黨主席朱立倫團隊發布公開採訪通知，花蓮縣黨部卻不讓媒體進入拍攝。

國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志表示，過去政見說明會都是屬內部會議，從以前到現在都沒有對外開放，原則上是憑通知單入場，進場前也要簽名；對於主席朱立倫與立委傅崐萁等人，另有安排場外受訪，未來會提前通知，避免造成誤會。

對於遭罷團與民進黨批評是不敢接受監督，吳建志說，「執政黨監督在野黨，這是全台灣最好笑的事。」

民進黨籍花蓮縣議員張美慧表示，傅崐萁這幾十年說謊成性、誤導花蓮人，如果講的是好事，是對花蓮、國家有幫助，為什麼禁止在場錄音、錄影，不就是傅崐萁怕謊言一旦曝光，就會立刻被戳破；因為傅崐萁現在是全國關注焦點，難以再隻手遮天，話語禁不起檢驗，所以怕被錄。

公民團體發起罷免傅崐萁案，將於7月26日投票，「曙光花蓮」等民團整理出25日台北、桃園及高雄返回花蓮的台鐵車班，共3地點、5班返鄉車次，鼓勵民眾買票返鄉投票。

「曙光花蓮」指出，因目前車班都還有餘票，希望盡快催出返鄉潮，若車票不夠，會跟台鐵研議加開班次。

罷免

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