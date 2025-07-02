726反惡罷下動員令 黃國昌寄黨員信「出門投不同意」

新竹市長高虹安、24位國民黨立委罷免案投票進入倒數，民眾黨主席黃國昌今天在中央委員會宣布，全體黨公職全力奧援面對無差別罷免案的當事人，就是要對民進黨發動的大惡霸說不，同時也將內容以信件寄發給所有黨員，「7月26日一定要出門投下『不同意罷免』。」

黃國昌稍早以「為台灣民主行動、為司法正義奮鬥，726出門投票不同意罷免」為題寄發黨員信，提及賴清德總統上任以來，台灣引以為傲的民主法治急遽倒退，社會也因為民進黨惡意散布仇恨、操作對立愈加撕裂，面對不同意見就以「青鳥會飛出來」恫嚇人民，肉搜、獵巫、網路霸凌盛行，民進黨立委更親自示範如何「公審」無辜民眾。

黃國昌批評，「司法工具化」在賴總統主政下達到極致，利用司法追殺政敵、整肅異己，不僅製造寒蟬效應，更直接拔除其眼中的「雜質」。民眾黨前主席柯文哲遭到羅織入罪、濫權關押超過9個月，毫無金流證據而只有「某時地」，正是向社會赤裸裸地展示如何操弄司法追殺政敵。

黃國昌說，「檢察官鷹犬化」的現象也愈加嚴重，為了完成「上面」所交代的任務，不惜違反法令恫嚇、脅迫被訊問人，甚至是強加嫁禍之詞在偵訊筆錄，檢察官面對當事人提出沈痛的控訴，「不要說認錯道歉，連出來面對的勇氣都沒有，繼續冷眼睥睨」，還在法庭上大言不慚地聲稱」合法偵訊技巧」，傲慢的嘴臉令人作嘔。

黃國昌表示，台北市前副市長彭振聲妻子昨天離世，自己同樣感到痛心與不捨，「當他撕心裂肺喊出『這個國家怎麼了』，對於司法改革的急迫性就如同一塊沈重的責任，督促我們不能停下腳步。」

黃國昌指出，過去一年台灣社會撕裂到前所未見的境地，人民真正關心的民生經濟、民進黨曾經許諾的重要改革，賴總統卻是徹底繳了白卷，執政成績一片蒼白，沒想到不僅不思反省，反而變本加厲，再度以「團結」為名的演講將反對者斥為「雜質」，專制獨裁的心態表露無遺。

黃國昌認為，此時此刻台灣正面臨關鍵的選擇，民進黨發動所謂的大惡罷，就是要消滅任何監督制衡的力量，「一旦讓民進黨得逞，將無法停下賴總統將台灣帶往專制獨裁的道路，所有制度改革、福國利民法案將被翻盤沒收，台灣的民主法治亦將土崩瓦解。」