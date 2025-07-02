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馬文君：有信心戰勝 游顥：請投不同意罷免

中央社／ 南投縣2日電

國民黨立委馬文君、游顥罷免案今天成立，馬文君表示，與團隊早已備戰，她對問政有信心，能戰勝惡意罷免；游顥說，罷免團體假借公民名義圍剿，請一定要去投「不同意罷免」。

中央選舉委員會今天宣告國民黨南投縣立委馬文君、游顥罷免案成立，2案皆於8月23日投開票。馬文君對此表示，成案是意料的事，她與團隊早已備戰，以大選規格面對第3階段投票，請鄉親8月23日務必出來投「不同意罷免」，她對問政成績有信心，能戰勝惡意罷免。

游顥向媒體表示，中選會宣告馬文君、游顥投開票日期，一切就如民進黨立法院黨團總召柯建銘算好的劇本一樣，南投縣民需要真正的民主，而不是總統賴清德把大家視為「雜質」情況下，操作罷免團體假借公民之名圍剿廣大國民，請縣民一定要去投「不同意罷免」。

罷免馬文君領銜人曾郁凱說，從年初走到今天，歷經無數挑戰與程序門檻，他們是全國首例進入補件階段的罷免案，是志工用半年時間與無私犧牲，換來這次正視民意的機會；這次南投人要證明，即使過去被視為藍營票倉土地上，人民力量能撼動既有結構、開啟新局。

罷免游顥團體表示，這段期間飽受壓力，不僅遭待罷立委提告與抹黑，更在資源懸殊情況下始終堅守公民信念；罷免成案代表人民要做主，罷團將進一步加強宣傳「同意罷免」，請鄉親用選票說話、為南投未來負責，8月23日踴躍投票，全力完成這場民主工程。

罷免

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