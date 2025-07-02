涉伍麗華不實連署案...黃碧雲遭收押 法院裁定理由曝

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，檢方昨第二波搜索，向法院聲押禁見國民黨組發會副主委黃碧雲獲准，屏東地院指出，黃女訊問後坦承交待抄寫提議書，此案還有共犯盧縣一、謝男未到案，黃女是否受他人指示，並未說明，若未收押，實有影響共犯或證人之虞。

屏東地院指出，國民黨組發會副主委57歲黃碧雲負責選務工作，與專委李得全、黨工隨男、專員柯達昱、領銜人張芳碩、盧縣一與謝男，基於行使偽造私文書及非法利用個人資料，意圖損害他人利益犯意聯絡。

屏東地院指出，今年2025年1月25日起至同年2月2日止，在國民黨1樓組發會辦公室或中山廳，抄寫該黨電腦或名冊內黨員姓名、身分證統一編號、出生年月日及戶籍地址等個人資料後，今年2月6日送件至中央選舉委員會，提出立法委員伍麗華的罷免案。

屏東地院指出，經發現上開名冊，有1017人不符資格（含提議前已死亡、重複提議、未具山地原住民身分、姓名錯誤或不明、戶籍地址錯誤或不明、身分證統一編號錯誤或不明），遂要求領銜人張芳碩補件，詎料竟在同年3月5日，以同樣不法手段，補提偽冒代抄的提議人名冊送交中央選舉委員會。嗣經查對，仍有504人不符資格。

法院裁定指出，黃女訊後坦承有交待抄寫提議書事實，並根據共犯隋男等人、與證人陳女、李男等人證述在卷，復有調查局鑑定書及提議人名冊在卷可證，足認涉犯刑法第216 、210條的行使偽造文書罪、個人資料保護法第41條的妨害個人資料使用罪、公職人員選舉罷免法第98條之2 等罪之嫌疑重。

法院裁定指出，本案尚有共犯盧縣一、謝男，未到案，黃女是否受他人指示，並未陳明，如任黃碧雲在外，實有影響共犯或證人之虞，而有致案情隱晦不明風險，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，權衡黃女所涉犯罪對社會侵犯危害程度，國家刑事司法權的有效行使，及黃女人身自由的受限制的程度後，若採具保、責付或限制住居等侵害較小的手段，尚不足以確保後續偵查、審判程序順利進行，非予羈押顯難進行追訴、審判，而有羈押的必要，應予羈押並禁止接見、通信。