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中選會主委李進勇視察台中選委會 未透露中二、三、八選區進度

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中選會主委李進勇（左）視察台中選委會。圖／民眾提供
中選會主委李進勇（左）視察台中選委會。圖／民眾提供

全台大罷免進入最後階段，台中第二、三、八選區日前補件，目前尚未確定是否進入三階。中選會主委李進勇今天視察台中選委會，被問及補件審查進度，僅表示還在查對中，未回答何時確定投票日期；台中選委會表示，查對完會送中選會審定。

中選會公布第一波罷免成案名單包含24名藍委與新竹市長高虹安，台中3名成案藍委是中四廖偉翔、中五黃健豪與中六羅廷瑋；需要補件的中二顏寬恒、中三楊瓊瓔與中八江啟臣各差2267、3464與2465分連署書，上周罷團分別補上4068、4755與3955分連署書。

李進勇今天上午10時許到台中選委會例行視察，表示現在大家都很忙、很辛苦，主要是來慰勞同仁，盼各項工作順利。媒體詢問，中二顏寬恒、中三楊瓊瓔與中八江啟臣罷免案上周陸續補件，何時確定投票？李說，選務工作是一步一步來，要看查對進度。

台中選委會表示，中二、中三與中八罷免二階補件進入查對程序，帶查對完畢未將結果送中選會審定；已確定7月26日投票的中四廖偉翔、中五黃健豪與中六羅廷瑋案，最晚20日前會發送投票通知，此外預計16日到25日之間舉辦電視說明會。

李進勇 罷免

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