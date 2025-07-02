即時短評／南投罷免戰火升溫 藍綠動員背後牽動2026布局

中選會今天公告，南投縣第一選區立委馬文君、第二選區立委游顥罷免案正式成立，將在8月23日投票。不同於以往選戰，這次罷免案不只攸關兩名立委的政治命運，更是國民黨在中台灣的重要防線是否能守住的關鍵戰役。

擁有六屆資歷的馬文君，在南投烏溪線長年經營基層，在仁愛、埔里、魚池等地根基穩固。雖然因潛艦國造案爆發「阻擋」、「洩密」爭議，引發罷免聲浪，但地方實力仍不容小覷。對她而言，這不僅是民意檢驗，更關係藍營在地方的穩定與信任。若能守住，將有助於淡化負面形象、轉化為「清白證明」；若被罷免，將重創藍營士氣與版圖。

游顥去年立委選舉勝出、是立院「新秀」，在國會改革法案中立場鮮明，強硬風格獲得藍軍支持，卻也激起綠營強烈反彈，成為罷免主因。他過去有議員經歷，但地方組織仍在建立階段，面對突如其來的罷免挑戰，如何動員反罷選民、穩住中間選票，是他最大的難題。

此次雙案不論成敗，對國民黨都具高度政治風險。若兩案中有一案罷免成功，藍營即須面對補選壓力；若雙雙過關，將被視為國會改革後社會對藍營強勢作為的明確否定。反之，若全數守住，藍營將可借此重新凝聚支持、逆轉外界對其「杯葛」、「阻撓」形象的負面觀感。

2026年南投縣長改選在即，縣長許淑華尋求連任，此次罷免案投票率高、贊成票踴躍，即使未達門檻，也可能被視為「警訊」，地方政治生態已出現變化，民進黨或其他勢力有機可乘。反之，藍營若能團結抗罷，則有機會穩住縣內主導權。

目前距離投票日不到兩個月，雙方陣營已私下展開動員，預料將在7月中下旬進入白熱化對決。這場罷免，不只是選區之爭，更是國會路線、地方板塊與民意風向的縮影指標。