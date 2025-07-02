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游顥反擊罷免案 批民進黨製造對立、操控社會情緒

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨立委游顥批評綠營操作大罷免，目的只是想獨裁。圖／游顥辦公室提供
國民黨立委游顥批評綠營操作大罷免，目的只是想獨裁。圖／游顥辦公室提供

南投縣立委馬文君、游顥罷免案，將在8月23日投票，游顥說，南投縣罷團很明顯就是民進黨縣黨部主委在背後操控，大惡罷中央由總統操控，就如同柯建銘的劇本，目的只是想獨裁，不管對國家造成對立、撕裂，需要選民投下不同意票給民進黨教訓。

游顥指出，近期罷免團體的作為荒腔走板，充滿對立與攻擊，讓社會大眾感到不安與反感。他強調，台灣應該是一個追求和諧繁榮、理性討論的社會，而不是陷入鬥爭、謠言與司法迫害。

他並透露，南投罷免案其實很早就已送件，他多次主張盡早投票，原希望安排在7月26日，但中選會卻「技術性拖延」，最後確定於8月23日舉行，對此他表示雖然遺憾，但尊重安排。

游顥說，許多民眾其實對罷免行動反感，甚至反而期待透過投票反制罷免行動。他強調，自己上任一年來在爭取地方建設、推動法案等方面都有具體成果，這些都會成為說服選民支持他留下來的理由。

他也強調，接下來將結合國民黨縣市首長及在野立委進行「大串連」，向民眾說明大罷免的政治操作本質，並號召選民站出來投下不同意票，「守住和諧繁榮的南投，也守住真正的民主。」

罷免

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