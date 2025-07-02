影／確定823罷免投票 馬文君怒轟中選會這行為

中選會今天通過南投縣第1選區立委馬文君、第2選區游顥罷免案，並決定於8月23日投票，2人確定成為待罷立委。馬文君說，成案在意料之內，已就備戰位置，並怒轟中選會配合柯建銘劇透的投票日期，呼籲民眾站出來投不同意罷免。

中選會指出，由於南投縣選委會於6月27日才完成馬文君、游顥2件立委罷免案補提後的查對工作暨該縣選委會初審，中選會於收到函報來文後，進行相關徵詢作業，投票日期8月23日，是尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議。

中選會已依規先徵詢過半委員同意並依法公告，將再會循法定程序提交至7月18日預定召開的中選會委員會議追認。另，連署人名冊查對結果，馬文君、游顥罷免案，連署前死亡人數分別為1人及56人涉偽造，將依規定移送最高檢察署。

而在中選會公告馬文君罷免案將於8月23日投票後，不少鄉親及支持者對馬文君成為待罷立委感到緊張憤慨，紛紛傳訊或致電關心「馬姐」，但她對自己在國會問政，地方建設與服務的成績有信心，相信有鄉親力挺，一定能戰勝惡意罷免。

馬文君表示，成案是意料之中的事，因此她與團隊早已就備戰位置，後續將以大選規格來面對三階投票，而她對自己在國會問政、地方建設與服務等也很有信心，但仍要懇請南投鄉親在8月23日務必出來投下不同意罷免。

她也痛批，柯建銘老早劇透就是7月26日、8月23日兩波投票，中選會還要想出劇情來配合演出，這些日子，為了搞惡罷，各種司法迫害，行政不公，民進黨無所不用其極，呼籲已經看不下去執政黨亂搞的民眾，也請站出來投不同意罷免。