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民進黨：國民黨送禮救罷免 票投同意守護桃園
民進黨發言人吳崢今天表示，距離罷免投票日越近，國民黨執政縣市打壓公民團體的力道越強，桃園市府行政不中立，國民黨立委還以龐大財力發放吐司、炊粉，還用司法資源欺壓罷團，呼籲7月26日票投同意，守護桃園。
民進黨桃園市議員魏筠表示，現在桃園特有的名產，是國民黨桃園立委贈送的食物物資，包含6位桃園藍委聯名炊粉，還有平鎮龍潭藍委呂玉玲贈送的整條吐司。國民黨桃園立委的座談會，不以宣講民主、政績為主，反而以發放物資為由來籠絡人心，希望桃園人擦亮眼睛，下架只會跟隨國民黨立院黨團總召傅崐萁的藍委，蓋下同意罷免票。
民進黨桃園市議員許家睿表示，身為桃園市民已很久沒有城市光榮感，取而代之的是路口掛滿國民黨立委萬美玲、呂玉玲等人的反罷免看板，及收到遭罷立委所發送的物質，還有桃園市長張善政市政資源協助「反罷免」，讓人看到在桃園市，從市長、議長再到六席立委皆是國民黨情況下，依然選擇發放吐司、米粉等方式的「回頭路」，呼籲7月26日票投同意，守護桃園。
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