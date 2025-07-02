確定823列罷免投票 馬文君不意外：柯建銘早劇透
中選會今通過立委南投縣第1選舉區馬文君罷免案、南投縣第2選舉區游灝罷免案，同時決定該罷免案定於8月23日投。馬文君表示，成案是意料之中的事，民進黨立院黨團總召柯建銘老早劇透，中選會還要想出劇情配合演出，她與團隊早已備戰，會以大選規格來戰勝惡意罷免。
馬文君透過臉書表示，成案是意料之中的事，她與團隊早已備戰，會以大選規格來面對三階投票，懇請鄉親，8月23日務必出來投下不同意罷免。她對自己在國會問政，地方建設與服務的成績有信心，一定能戰勝惡意罷免！
馬文君表示，柯建銘老早劇透就是7月26日、8月23日兩波投票，中選會還要想出劇情來配合演出，這些日子，為了搞惡罷，各種司法迫害，行政不公，民進黨無所不用其極，「如果你也看不下去，請站出來，投不同意罷免」。
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