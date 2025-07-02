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游盈隆：傅崐萁被罷免是個人不幸 罷免不成對社會是災難

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片

7月26日大罷免投票倒數，台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，國民黨立委傅崐萁如果被罷免成功，對傅個人固然是不幸；但如果罷免不成，對社會就是災難。游盈隆也說，他從一開始就反對全面性無差別的大罷免，但並不反對在個別選區的罷免；「前者正當性不足，後者是人民的基本權利」。

游盈隆以「不幸與災難的區別：一個有關大罷免的聯想」為題在臉書表示，十九世紀下半葉，英國政壇出現兩個強勁競爭對手；一個是自由黨的威廉·格拉史東（William Gladstone） ，另一個是保守黨的班傑明·狄斯累利（Benjamin Disraeli）。這兩個人都當過英國首相。有一天，狄斯累利打了一個妙喻。他說：你知道不幸與災難的區別嗎？假如格拉史東不慎掉落泰晤士河，那會是一個不幸；但如果有人將他救起來，那會是一個災難。」

游盈隆說，這讓他聯想到花蓮正在進行罷免藍委傅崐萁。他覺得，傅崐萁如果被罷免成功，對他個人固然是不幸；但如果罷免不成，對社會就是災難。

游盈隆表示，這可以簡單從兩方面來說。第一，傅崐萁是激發大罷免狂潮的關鍵因素。一來，他去年4月26-28日高調率領17名藍委，拜會中國政協主席王滬寧，4月27日晚上中共中央台辦在釣魚台國賓館宴請傅等一行人，疑點重重，為人所詬病；二來，身為國民黨立院黨團總召，他以鷹派姿態，率領立院黨團成員，結合民眾黨，在國會為所欲為，跋扈囂張，引人側目。

第二，游盈隆指出，傅崐萁是花蓮選出的立委，素行不端，地方口碑很差，喜歡開空頭支票，好大喜功，如花東三法，「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」，粗估費用2.5兆，空口說白話，完全不考慮錢從哪裡來，不負責任的作法，到最後連國民黨團都不敢支持提案。

游盈隆表示，「事實上，這是傅崐萁一貫伎倆」，從公元2000年初，藉炒作蘇花高議題，順利當選立委以來，譁眾取寵，二十年如一日，蘇花高支票沒兌現，政治操作模式也沒改變。花蓮人清楚得很。

罷免

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