快訊

桃園燒臘店被惡火吞噬 一家三代衝出火場「先救我小孩」

NBA／中場表演「大媽」出事了！人不慎摔落坐輪椅退場

重大更新！Threads正式開放私訊功能 想互丟串文有這前提

綠指桃園藍委送禮攏絡 呂玉玲：依選罷法規定辦理

中央社／ 台北2日電

民進黨今天質疑，被提案罷免的國民黨桃園立委發放聯名版米粉等物資給選民、攏絡人心；另一方面，罷免團體遭到反罷方壓力，包括公車廣告使用立委肖像插圖剪影、Q版二創圖都被要求下架。民進黨呼籲選民726一定要出門投下「罷免同意票」。

國民黨立委呂玉玲表示，相關宣傳小物皆配合選罷法相關規定辦理，請外界勿以訛傳訛。

民進黨發言人吳崢、桃園市議員許家睿、魏筠召開「桃園送禮救罷免 打壓罷團出奧步」記者會，表示罷免投票進入倒數，遭國民黨立委及市府打壓情況愈加嚴重。

魏筠拿出國民黨桃園市6位立委的聯名版米粉、國民黨立委呂玉玲贈送的吐司，表示過去邀請民眾聽座談會是體恤辛苦，現場會有炒米粉，如今的座談會不是宣講民主理念，而是發放物資攏絡人心。

魏筠表示，呂玉玲現在一天辦2至3場座談會，可見非常急、非常怕，「難道民主可以用30元收買嗎」，呼籲民眾「物資照拿、票還是要照自己的意志投」。

許家睿表示，桃園罷團不只要面對反罷方壓力，也有來自市府各種刁難，包括前陣子辦活動時，會有各種理由無法租借場地；現在罷免進入第3階段，罷團要刊廣告，卻被說侵犯立委肖像權，包括剪影、Q版二創圖都被要求下架，造成很多廣告公司不敢接後續案子。

許家睿說，今早還有罷團領銜人被以違反選罷法遭告發前往警局筆錄，國民黨為反罷免，以司法恐嚇行徑，令人不齒。

許家睿指出，在議會總質詢期間，桃園市長張善政公然配合國民黨議員，在議場簽署6位立委「反罷免」連署書；這次桃園有6席藍委被罷免，726大罷免成敗，桃園結果舉足輕重，呼籲民眾出門投票守護桃園、守護台灣。

吳崢表示，現在罷團是小蝦米對抗大鯨魚、資源極度不對稱的狀況。民進黨會全力支持，跟罷團一起作戰，拜託所有鄉親一定要出門投下「罷免同意票」。

罷免

延伸閱讀

挺呂玉玲反罷免 韓國瑜：全面封殺反對黨是民主退步

呂玉玲反擊大罷免 籲「不願被稱雜質」的選民站出來

賴清德今晚桃園開講 張善政出招：會讓市民做最好判斷

全力衝刺「不同意罷免」 呂玉玲說明會湧1600鄉親力挺

相關新聞

即時短評／南投罷免戰火升溫 藍綠動員背後牽動2026布局

中選會今天公告，南投縣第一選區立委馬文君、第二選區立委游顥罷免案正式成立，將在8月23日投票。不同於以往選戰，這次罷免案...

馬文君、游顥罷免成案 中選會公布823罷免併公投

中選會今通過立委南投縣第1選舉區馬文君罷免案、南投縣第2選舉區游顥罷免案，同時決定該罷免案定於8月23日投票，投票起、止...

再批辦藍不辦綠 朱立倫：多少司法單位朋友已不認識今日檢調

屏檢偵辦山地原住民立委伍麗華罷免不實連署案，國民黨組發會副主委黃碧雲遭裁定收押。國民黨主席朱立倫說，民進黨辦藍不辦綠，小...

涉伍麗華不實連署案...黃碧雲遭收押 法院裁定理由曝

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，檢方昨第二波搜索，向法院聲押禁見國民黨組發會副主委黃碧雲獲准...

中選會主委李進勇視察台中選委會 未透露中二、三、八選區進度

全台大罷免進入最後階段，台中第二、三、八選區日前補件，目前尚未確定是否進入三階。中選會主委李進勇今天視察台中選委會，被問...

游顥反擊罷免案 批民進黨製造對立、操控社會情緒

南投縣立委馬文君、游顥罷免案，將在8月23日投票，游顥說，南投縣罷團很明顯就是民進黨縣黨部主委在背後操控，大惡罷中央由總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。