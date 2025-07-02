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馬文君、游灝罷免成案 中選會公布823罷免併公投

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會今通過立委南投縣第1選舉區馬文君罷免案、南投縣第2選舉區游灝罷免案。圖／中選會提供
中選會今通過立委南投縣第1選舉區馬文君罷免案、南投縣第2選舉區游灝罷免案。圖／中選會提供

中選會今通過立委南投縣第1選舉區馬文君罷免案、南投縣第2選舉區游灝罷免案，同時決定該罷免案定於8月23日投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。中選會表示，有關投票日期之決定，為尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議。

中選會表示，第11屆立法委員選舉南投縣第1選舉區原選舉區選舉人總數18萬6220人，法定連署人人數應為1萬8622人以上。該罷免案提出之連署人人數2萬4557人，經查對後符合規定人數2萬193人、不符合規定人數4364人；南投縣第2選舉區原選舉區選舉人總數19萬8325人，法定連署人人數應為1萬9833人以上。該罷免案提出之連署人人數2萬5717人，經查對後符合規定人數2萬1735人，不符合規定人數3982人，上開罷免案已達法定連署人人數。

中選會表示，連署人名冊查對結果，馬文君罷免案、游顥罷免案，連署前死亡人數分別為1人及56人，涉有偽造嫌疑，中選會將依刑事訴訟法第241條職務告發之規定移送最高檢察署。

中選會指出，除徵詢決定該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也決定通過該罷免案工作進行程序表，包括7月15日前被罷免人提出答辯書；7月18日前發布罷免公告；8月3日投票人名冊編造完成；8月13日至8月22日辦公辦電視罷免說明會；8月19日前公告罷免投票人人數；8月23日投、開票；8月29日前審定罷免投票結果；8月29日公告投票結果。

中選會指出，由於南投縣選委會於6月27日才完成馬文君、游顥2件立委罷免案補提後的查對工作暨該縣選委會初審，中選會於收到函報來文後，即進行相關徵詢作業，有關投票日期，是尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議。

中選會指出，中選會已依規於本周先徵詢過半委員同意而予以依法公告，將再會循法定程序提交至7月18日預定召開的中選會委員會議追認。

中選會今通過立委南投縣第1選舉區馬文君罷免案。圖／聯合報系資料照
中選會今通過立委南投縣第1選舉區馬文君罷免案。圖／聯合報系資料照
游灝罷免案原選舉區選舉人總數19萬8325人，法定連署人人數應為1萬9833人以上。該罷免案提出之連署人人數2萬5717人，經查對後符合規定人數2萬1735人。圖／聯合報系資料照
游灝罷免案原選舉區選舉人總數19萬8325人，法定連署人人數應為1萬9833人以上。該罷免案提出之連署人人數2萬5717人，經查對後符合規定人數2萬1735人。圖／聯合報系資料照

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