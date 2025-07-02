組發會副主委遭押 國民黨：押人取供、嚴重逾越偵辦分際

屏檢偵辦山地原住民立委伍麗華罷免連署涉不實案，昨搜索國民黨多處黨部，國民黨組發會副主委黃碧雲遭羈押。國民黨發言人楊智伃今嚴正聲明，在上次「無保請回」、缺乏明確證據之下，檢調針對查無實據的在野黨部黨工逕自搜索住宅、押人取供之情事，已嚴重逾越偵辦分際，違反法律程序正義。

楊智伃表示，司法應是公平公正的守門人，不應淪為執政黨清算異己的打手，檢調已實質涉違法。黃碧雲為黨內組織動員重要幹部，卻在大罷免進入關鍵倒數時期遭無端羈押，時機敏感之舉，賴政府試圖瓦解在野於黃金周、選前之夜的在野大動員，已令國人高度質疑。

楊智伃呼籲，所有關心台灣民主、拒絕獨裁打壓的公民，7月26日一定要站出來投下「不同意罷免」，這不僅是對不公不義的司法迫害說不，更是保衛民主、捍衛憲政的關鍵行動，「今天是他們，明天可能就是你我」，台灣不能沉默！