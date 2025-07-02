國民黨組發會副主委羈押禁見 伍麗華籲藍營高層為組織犯罪負責

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，昨發動第二波搜索，搜索國民黨四縣市黨部，與黨中央組發會副主委黃碧雲、專委李得全住處，共約談15人，10人列被告，黃碧雲遭檢方聲押禁見獲准，李得全等6人檢方諭知10萬到50萬元交保，其他請回。

伍麗華罷免案後最後未成立；「支持檢調，一切依證據來查辦」，伍麗華今說，希望國民黨高層要為自己的組織犯罪行為負責，不要再牽連到更多無辜的族人。

伍麗華說，今年1月，媒體報導黨中央鎖定她為精準罷免對象起，就很清楚罷免發動來自中央黨部，接著第一階段送件，許多地方族人都跟她說大家都返鄉過年，卻根本沒看到連署站或任何宣傳，怎麼會突然冒出2100份，這點後來也在盧縣一委員接受網路直播訪問時明白地講，遇到過年要如何找人連署，黨中央說：「放心，不會讓你們為難」。

伍麗華表示，到了2月底，中選會公布她的罷免案一階提議人死亡連署高達202人，無效連署達3成，再加上許多民眾投訴、媒體報導，可以合理懷疑這是來自黨中央發動抄寫名冊，所以她在備全證據跟理由後，也做出提告。

伍麗華指出，她從一開始就是對黨主席朱立倫喊話，希望朱立倫不要一面說原住民藍大於綠，又要操弄原住民罷免自己的原民立委。