快訊

幕後／國防預算歷年最高 藍高層多次向谷立言說明美方充分知悉

MLB／大谷翔平明星賽前敲30轟史上第4人 開轟助威山本由伸

小S次女Lily畫作被質疑模仿奈良美智？大師親發聲：不要誤會我很開心

國民黨組發會副主委羈押禁見 伍麗華籲藍營高層為組織犯罪負責

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民進黨山地原民立委伍麗華（左）今年4月，在律師陪同下，到屏東地檢署按鈴申告，罷免案提議涉不實連署。圖／報系資料照
民進黨山地原民立委伍麗華（左）今年4月，在律師陪同下，到屏東地檢署按鈴申告，罷免案提議涉不實連署。圖／報系資料照

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，昨發動第二波搜索，搜索國民黨四縣市黨部，與黨中央組發會副主委黃碧雲、專委李得全住處，共約談15人，10人列被告，黃碧雲遭檢方聲押禁見獲准，李得全等6人檢方諭知10萬到50萬元交保，其他請回。

伍麗華罷免案後最後未成立；「支持檢調，一切依證據來查辦」，伍麗華今說，希望國民黨高層要為自己的組織犯罪行為負責，不要再牽連到更多無辜的族人。

伍麗華說，今年1月，媒體報導黨中央鎖定她為精準罷免對象起，就很清楚罷免發動來自中央黨部，接著第一階段送件，許多地方族人都跟她說大家都返鄉過年，卻根本沒看到連署站或任何宣傳，怎麼會突然冒出2100份，這點後來也在盧縣一委員接受網路直播訪問時明白地講，遇到過年要如何找人連署，黨中央說：「放心，不會讓你們為難」。

伍麗華表示，到了2月底，中選會公布她的罷免案一階提議人死亡連署高達202人，無效連署達3成，再加上許多民眾投訴、媒體報導，可以合理懷疑這是來自黨中央發動抄寫名冊，所以她在備全證據跟理由後，也做出提告。

伍麗華指出，她從一開始就是對黨主席朱立倫喊話，希望朱立倫不要一面說原住民藍大於綠，又要操弄原住民罷免自己的原民立委。

罷免

延伸閱讀

罷伍麗華連署案 國民黨組發會副主委黃碧雲屏東地院裁定羈押禁見

罷伍麗華連署案 藍營黨工屏檢諭知10萬到50萬交保、黃碧雲聲押禁見

屏檢偵辦伍麗華罷免案 國民黨組發會副主委黃碧雲聲押、李得全50萬交保

伍麗華罷免連署案疑雲 國民黨專委李得全屏檢複訊後50萬交保

相關新聞

國民黨組發會副主委羈押禁見 伍麗華：藍營高層要為組織犯罪行為負責

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，昨發動第二波搜索，搜索國民黨四縣市黨部，與黨中央組發會副主委...

警政署今辦防空避難特展 卓榮泰：台灣是與共產對峙第一線

賴清德總統發表「團結國家十講」，日前更將7月的漢光演習變成「國家團結月」，內政部警政署特別規劃「守護之盾－防空避難體驗特...

賴清德第4講國防 他批講一堆就4字「美國觀點」

賴清德總統「團結國家十講」第4講「國防」指中國軍費逐年攀升，在野卻刪凍國防預算。醫師、時事評論家沈政男認為，講一堆就4字...

吳思瑤批民眾黨為救柯文哲甩鍋彭振聲 對彭妻表達悼念

台北市前副市長彭振聲妻子輕生，民眾黨支持者昨包圍台北地院抗議，立委吳思瑤今表示對於吳妻高度哀弔、當初民眾黨為就前北市長柯...

賴總統指刪國防預算影響國際視聽 黃國昌：把自己搞low像側翼

賴清德總統昨天發表團結國家第四講，談及在野黨刪減凍結國防預算「影響國際視聽」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天反批，賴總統...

國安局：抖音等5款陸製APP 嚴重存在資安風險

國安局表示，近年來國際社會持續關注中共製「行動裝置應用程式 」（APP）資安問題，國安局協部調查局及刑事局，驗測5款大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。