快訊

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

7月5日預言倒數！南海海槽強震恐釀近30萬人死亡 日急定防災計畫曝光

影／台南綠營打造「罷罷號」 北討東征挺罷免

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式。記者鄭惠仁／攝影
民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式。記者鄭惠仁／攝影

台南市是總統賴清德的本命區，第三階段罷免不能缺席，民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式，市黨部主委郭國文說，準備要在近期北討東征，前往各地罷免區增援公民團體，力挺罷區宣傳，首站是台中，接著一路北上，然後到東部。

郭國文表示，台南在全國非罷區當中，不僅黨公職成立連署書收集站，再加上戶外擺攤成功吸引觀光遊客，收集數千份連署書。這次連署書統計，剛好立委黃健豪收集數量第1名，因此「台南罷罷號」首站，將要在7月10日開往台中第五選區參與「斷健行動」罷免黃健豪，台中第6選區響應「敲鑼行動」罷免羅廷瑋，以及台中第4選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔，之後陸續前往桃園、新北、台北等選區，響應加入罷團宣傳。

祈福儀式上，郭國文與市議員黃肇輝、沈震東及志工一起將台南黑名所創作「反共保台八仙彩」掛在「台南罷罷號」車首，象徵北討東征，大罷免大成功，祈福黨工同仁與志工夥伴，出征順利。

完成祈福儀式後，郭國文帶領志工與黨公職呼口號，「台南尚勇罷罷號 、全台聲援馬上到、舔共爛委全罷掉、民主護台我驕傲」，市黨部「台南罷罷號」也完成最後檢整，準備啟航，為愛出發。

民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式。民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式。記者鄭惠仁／攝影
民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式。民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式。記者鄭惠仁／攝影

罷免

延伸閱讀

罷免起衝突！罷團志工、藍委支持者互控傷害 黃健豪籲冷靜

立院肢體衝突被控殺人未遂 北檢傳喚謝龍介說明

新冠將進入高峰 立委帶頭施打疫苗

300萬劑新冠疫苗快過期 綠委籲罷免投票前打避免確診潮

相關新聞

馬文君、游灝罷免成案 中選會公布823罷免併公投

中選會今通過立委南投縣第1選舉區馬文君罷免案、南投縣第2選舉區游灝罷免案，同時決定該罷免案定於8月23日投票，投票起、止...

罷伍麗華連署案 國民黨組發會副主委黃碧雲屏東地院裁定羈押禁見

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，昨發動同步大規模搜索國民黨花蓮、台東、南投與桃園四縣市黨部，...

組發會副主委遭押 國民黨：押人取供、嚴重逾越偵辦分際

屏檢偵辦山地原住民立委伍麗華罷免連署涉不實案，昨搜索國民黨多處黨部，國民黨組發會副主委黃碧雲遭羈押。國民黨發言人楊智伃今...

國民黨組發會副主委羈押禁見 伍麗華籲藍營高層為組織犯罪負責

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，昨發動第二波搜索，搜索國民黨四縣市黨部，與黨中央組發會副主委...

「不同意罷免」遭變造「同意」 立委萬美玲提告違反選罷法

大罷免26日投票，桃園立委萬美玲傳肖像遭人竊用並散布不實文宣，今批行為無疑是「騙票」，已委任律師蒐證提告，並要求立即下架...

7月13日影響什麼？大罷免立委近半年聲量TOP 10揭曉

這3人網路聲量破百萬！立委補選空窗期民進黨恐成立法院最大黨，學者推測立法院長韓國瑜恐將地位不保？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。