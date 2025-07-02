「不同意罷免」遭變造「同意」 立委萬美玲提告違反選罷法

大罷免26日投票，桃園立委萬美玲傳肖像遭人竊用並散布不實文宣，今批行為無疑是「騙票」，已委任律師蒐證提告，並要求立即下架侵權文宣廣告。她也呼籲支持者不要上當，26日一定要出來投「不同意罷免」票。

萬美玲辦公室今天上午發出聲明，指坊間流變造文宣使用萬美玲照片，內容寫道「我是桃園立委萬美玲，我推動中配加速入籍6變4，罷免我就是抵抗中國侵略」等語，另外也有用手繪肖像註記「同意罷免」等情，已涉及不法。

萬美玲表示，選舉罷免本應在公平競爭與相互尊重的基礎進行。近半年，面對惡意的抹黑、抹紅與汙衊誹謗，她始終包容以對，選擇用問政成績與服務實績回應，期盼理性對話取代仇恨攻訐，但有心人士騙選票，已逾越民主底線與法律紅線，行為也與詐騙集團無異。