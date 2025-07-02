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總統十講、司法大搜索、彭振聲妻亡案 綠營憂成反罷免三部曲

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
賴清德總統「團結十講」衍生爭議多，綠營名嘴盼喊卡，民進黨內更憂心，賴總統宣講「沒有什麼重點」，難助攻罷免，反而近日司法大搜索、北市前副市長彭振聲妻身亡悲劇等，會讓中間選民覺得政府冷血，激出「不同意罷免」投票率。本報資料照片
賴清德總統「團結十講」衍生爭議多，綠營名嘴盼喊卡，民進黨內更憂心，賴總統宣講「沒有什麼重點」，難助攻罷免，反而近日司法大搜索、北市前副市長彭振聲妻身亡悲劇等，會讓中間選民覺得政府冷血，激出「不同意罷免」投票率。本報資料照片

賴清德總統「團結十講」衍生爭議多，綠營名嘴盼喊卡，民進黨內更憂心，賴總統宣講「沒有什麼重點」，難助攻罷免，反而近日司法大搜索、北市前副市長彭振聲妻身亡悲劇等，會讓中間選民覺得政府冷血，恐激出「不同意罷免」投票率。

黨內人士指出，賴總統決定辦這場活動與黨內沒有太多討論，一宣布很多人也覺得相當突然，也未邀民代參加，從發言內容來看，必須說「滿老派的」，大部分內容都是闡述國家運作及賴個人意識形態，與其說是「團結十講」不如說是「開戰前的信心喊話」，內容也沒聚焦國家面臨到困境，或該怎麼解決，沒什麼重點。

該人士也說，賴舉辦團結十講確實對罷免效果有限，反而檢調昨日又大動作展開搜索國民黨各地黨部，且彭振聲妻子墜樓輕生，彭哭喊震撼全國，恐讓外界有種執政黨「很冷血」感覺，對大罷免反而會有反效果，建議賴清德想要助大罷免，「不如辦政策宣講會」，好好闡述與民眾切身相關政策。

另名綠營民代分析，賴總統團結十講主要只是想把他的論述、想法、理念傳遞給大眾，這也是賴自己的風格，但對於催出同意罷免效果有限，罷免最主要還是看「仇恨值」，當初簽要罷免立委的人還是會出來投票，因為他們是針對個人的仇恨值。

該民代說，不過近日司法風波，或許讓藍營支持者或中間選民產生動搖投不同意罷免，但在他看來動機還不夠，且距離罷免投票還有一段時間，仍須觀察。

民進黨北市黨部主委張茂楠表示，團結十講與「大罷免」本身沒有實質性關係，主要提及國家面臨困境，例如軍事預算遭到藍營的杯葛與阻礙，對於民眾來說「信者恆信，不信者就不信」，若認同者自然會去投下同意罷免。而面對近日司法紛爭，他直言，「法院不是民進黨也不是賴總統的」，應相信司法獨立性，不需拿來政治操作。

罷免

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