影／吳思瑤、賴瑞隆至板橋大罷免 葉元之批放牛班惡罷資優班

高雄立委賴瑞隆及北市立委吳思瑤兩人，今上午到板橋支援板橋大刪元、罷免葉元之活動，稱葉元之是不適任立委應該下架。葉元之則批評兩人不在自己選區服務才應該被罷免。

賴瑞隆與吳思瑤今天上午兩人到板橋國泰市場進行罷免葉元之掃街行程，賴表示罷免要成功扭轉國會，如果不能完成這樣任務台灣會危險，會全力以赴奮戰爭取人民支持，全力配合罷團宣講一起投下同意罷免票守護民主。

葉元之則表示，民眾可看立法院公開問政紀錄委員會質詢數字，自己有100多件，是賴、吳兩人的數倍，兩人質詢紀錄慘不忍睹，工作不認真，等同是放牛班罷免資優班。