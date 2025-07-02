聽新聞
0:00 / 0:00
影／吳思瑤、賴瑞隆至板橋大罷免 葉元之批放牛班惡罷資優班
高雄立委賴瑞隆及北市立委吳思瑤兩人，今上午到板橋支援板橋大刪元、罷免葉元之活動，稱葉元之是不適任立委應該下架。葉元之則批評兩人不在自己選區服務才應該被罷免。
賴瑞隆與吳思瑤今天上午兩人到板橋國泰市場進行罷免葉元之掃街行程，賴表示罷免要成功扭轉國會，如果不能完成這樣任務台灣會危險，會全力以赴奮戰爭取人民支持，全力配合罷團宣講一起投下同意罷免票守護民主。
葉元之則表示，民眾可看立法院公開問政紀錄委員會質詢數字，自己有100多件，是賴、吳兩人的數倍，兩人質詢紀錄慘不忍睹，工作不認真，等同是放牛班罷免資優班。
葉批評，兩個不是板橋的民代今天不去立法院，也不顧選區，翹班到板橋，高雄、台北的選民能接受這麼荒廟的事嗎，賴、吳兩人才應該被罷免。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言