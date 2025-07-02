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大罷免726投票 侯友宜：非上班時間與立委站在一起

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜於市政會議後受訪。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜於市政會議後受訪。記者江婉儀／攝影

罷免將於7月26日投票，藍營立委皆在找黨內大咖站台，喊話支持者出來投下不同意票。新北市長侯友宜表示，在非上班時間，都全力與立委站一起，相關活動會全力支持。

侯友宜今在市政會議後受訪，侯友宜表示，他在非上班時間，都會全力跟黨籍立委議員站在一起，面臨被罷免的立委，有相關活動都會事先來溝通協調，他會全力去支持他們，這麼好的立委，為新北市努力做建設的立委，要給他們加油跟打氣。

【中央社／新北2日電】

新北市長侯友宜今天表示，在非上班時間，會與國民黨面臨罷免的立委站在一起，支持相關活動，一起為努力建設新北的立委加油打氣。

侯友宜主持市政會議後接受聯訪，記者詢問，最近大罷免活動愈來愈熱，有什麼規劃幫新北市國民黨立委加油打氣。

侯友宜表示，在非上班時間，他都全力與黨籍議員、立委，大家站在一起；尤其，面臨被罷免的立委，有相關活動都會事先溝通協調，他會全力支持，要為好的立委、為新北市努力建設的立委，加油打氣。

總統賴清德1日出席國際獅子會活動，發表「團結國家十講」第4講，以國防為主題，闡述政府的國防戰略，及當前國防改革的成果與決心。

侯友宜對此回應，賴總統在講「團結國家十講」時，希望能夠根據事實，減少不必要的爭議。希望團結十講，不要變成分裂十講，這是不好的。不然的話，就是多做事、少說話，努力讓國家更好。

罷免

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