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罷伍麗華連署案 藍營黨工屏檢諭知10萬到50萬交保、黃碧雲聲押禁見

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東地檢署偵辦立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，昨移送屏檢複訊，國民黨專委李得全等6人檢方訊問後諭知50萬元到10萬元交保，藍營黨工交保後陸續離開地檢署。記者劉星君／攝影
屏東地檢署偵辦立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，昨移送屏檢複訊，國民黨專委李得全等6人檢方訊問後諭知50萬元到10萬元交保，藍營黨工交保後陸續離開地檢署。記者劉星君／攝影

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，昨同步大規模搜索國民黨花蓮、台東、南投與桃園四縣市黨部，以及黨中央組發會副主委黃碧雲、專委李得全住處，約談黃碧雲等15人，李、黃等10名黨工涉偽造文書等罪嫌，昨移送屏檢漏夜複訊，專委李得全等6人檢方訊問後諭知50萬元到10萬元交保。黃碧雲檢方向法院聲押禁見，屏東地院上午10點半開聲押庭。

屏東地檢署昨持屏東地院核發搜索票，同步到桃園市、南投縣、花蓮縣與台東縣的國民黨黨部搜索，並到國民黨組發會副主委黃碧雲、專委李得全家中搜索，全案共10名列被告，原本6名證人，檢方訊後，一名證人轉嫌疑人，全案共15人到案說明。

檢方昨晚漏夜偵訊，黃碧雲涉嫌刑法偽造文書、個人資料保護法的非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法之未經同意偽造、假冒提議等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞及羈押必要性，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。屏東地院定於今2日上午10點半開聲押庭。

國民黨中央黨部專委李得全訊後檢方諭知50萬元交保、組發會黨工隨姓男子、專員柯姓男子分別諭知20萬元交保；南投縣黨部總幹事葛姓男子、南投縣黨工溫男，各10萬元交保。台東縣黨部書記長張女20萬元交保。其他被告、證人均諭知請回。

屏檢表示，檢察官辦案依法進行，並依刑事訴訟程序中立、公正蒐集證據、認定事實。為保障偵查實務運作與程序正當性，請社會各界勿任意揣測或臆測案情，俾利地檢署持續有效推動偵查作業。

國民黨專委李得全（中）昨天檢方漏夜偵訊後，檢方諭知50萬元交保。記者劉星君／攝影
國民黨專委李得全（中）昨天檢方漏夜偵訊後，檢方諭知50萬元交保。記者劉星君／攝影

伍麗華 大罷免 屏東 罷免 連署書

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