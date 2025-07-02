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大罷免與實質台獨

聯合新聞網／ 卓伯源
國民黨日前在花蓮中正體育館舉辦反罷免活動，現場湧入數千民眾，傅崐萁（中左）及妻子縣長徐榛蔚（中右）攜手走入會場，民眾揮舞國旗包圍簇擁，高呼「不同意罷免」、「委員加油」。 記者許正宏／攝影
國民黨日前在花蓮中正體育館舉辦反罷免活動，現場湧入數千民眾，傅崐萁（中左）及妻子縣長徐榛蔚（中右）攜手走入會場，民眾揮舞國旗包圍簇擁，高呼「不同意罷免」、「委員加油」。 記者許正宏／攝影

為了保有美好生活 我們反對罷免

賴總統從不否認是台獨，擔任行政院長在立法院答詢，稱自己「務實台獨工作者」，大罷免只是其台獨起手式。一旦成真，少了國會監督制衡，台獨就不是用來喊的，屆時我們的生活恐不得不變。

賴清德上個世紀末參政，從國大代表、立法委員、台南市長到行政院長，一路走來始終如一，矢志要獨立建國。台獨對他是一種信仰，而非政治路線。路線可以改，信仰不會變，說到就要做到。如今兩岸愈走愈險，不是偶然而是必然，肇因於許多對抗是他不自覺的反射動作。

2008年賴立委在立法院稱，兩岸直航是一場木馬屠城記，共軍將以大陸民航機做掩護進犯台灣。如果是一般民眾之言也罷，但賴總統是受過高等教育的留美碩士，這正反映其獨特的人格特質。木馬屠城是發自內心，而且深信不疑，即使所言過於誇大。當民代可以信其所信，光說不練沒關係，可是集大權於一身的總統不行。

如果賴總統主張台獨沒有惡意，是初心、信仰，朝小野大有如一條繮繩，野馬可免於失控，台灣不致陷入兵凶戰危，大家可以安居樂業。他律勝自律，是亙古不變的道理。

維持現狀是台灣主流民意，什麼是現狀？當然是自由民主，票票等值，自己的總統自己選，而這一切的前提是，中華民國必須屹立不搖，中華民國憲法必須徹底實行，「簡單說就是身分證不能換，任何有換証的可能就是企圖改變現狀，大罷免就是。」

大罷免成功，民進黨完全執政，參考過去血淋淋的教訓，立法院將迅速通過各種以改變現狀為目標的法律，據此管制言論，把政敵統統捉起來。2026先拿下地方選舉，2028即著手改變現狀。

英國《經濟學人》稱台海是全球最危險的地方，戰火一觸即發，法理台獨改變現狀是最後紅線，連民進黨人都清楚，萬一開火，台灣生靈塗炭。大罷免是一條導火線，我們有必要冒這種險？貿然打開潘朵拉盒子，是庸人自擾。

反罷免是自救，不想淪為台獨改變現狀博奕的犧牲品。反罷免與立場、藍綠無關，更不是為了挺國民黨、民眾黨，而是卑微自保，也是為賴總統好。

反罷免是為了好好生活，自救救人。救人要無畏無懼，勇敢挺身而出，所有台灣人責無旁貸。公民覺醒，投票自救！

（作者為彰化縣第15、16屆縣長，前立法委員，現任上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長）

卓伯源 台獨 罷免 賴清德

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