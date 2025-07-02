7月13日影響什麼？大罷免立委近半年聲量TOP 10揭曉

大罷免倒數計時

民進黨籍南投縣議員陳玉鈴的罷免案將領先全國，於7月13日投票；已停職的新竹市長高虹安及24位國民黨立委，也將在本月26日面臨罷免投票考驗。大台中市政發展協會執行長潘兆民認為，陳玉玲與民進黨中央「大罷免大成功」的訴求相反，恐怕讓她陷入焦慮，最終甚至有可能成為民進黨被犧牲的對象。潘兆民強調，就算罷免議員成功，也對後續的中央立委罷免案影響不大，因為該選舉是相當地方的縣議員罷免案。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點近半年（2025/1/4～2025/6/30）遭罷免立委聲量的十大排行榜，潘兆民觀察，綠營支持者對罷免行動普遍較為積極，藍營支持者則多數不認同罷免，因此在推動罷免民進黨立委時，較難動員連署支持；罷免案二階連署全軍覆沒，加上多份民調也顯示，中間選民與藍營支持者多傾向反對罷免，使罷免民進黨立委行動推進更加困難。

中國文化大學廣告學系教授鈕則勳推測，若罷免投票過後，國會民進黨立委人數過半，綠營首先將修改立法院長選舉辦法，目標拉掉立法院長韓國瑜，成功後民進黨聲勢大振將有助於補選，達成實質過半目標。

No.10 鄭正鈐｜好感度0.17

鄭正鈐2024年立委選舉以得票率35.2%，小贏第二高票、代表民進黨參選的林志潔（31.9%）。4月27日聲量猛竄至最高峰，因一場反對民進黨的集會中，有人揭發鄭正鈐涉嫌動員外籍移工參與政治活動，引起輿論譁然。支持者認為這是歧視新住民的惡意抹黑，強調參與者都是合法的新住民，而反對者則質疑其是否違反就業服務法，要求相關單位展開調查。有網友表示，「假日還不准勞工逛街？湊熱鬧也不行？」「又是走路工的翻版」。

No.9 林沛祥｜好感度0.25

翻攝FB／林沛祥

林沛祥2024年立委選舉以得票率43.6%，打敗第二高票、代表民進黨參選的鄭文婷（33%）。這次榜單的網路好感度，林沛祥與羅智強並列第一；鈕則勳分析，林沛祥所在基隆選區並非罷免核心，加上他的知名度相對來說不高，跟罷團僅短暫衝突並沒有擴大，因此聲量不高、好感度高。

林沛祥近半年聲量高點皆是因為罷免，像是聯電創辦人曹興誠到基隆推罷免、罷免林沛祥壓線交3.8萬連署書等相關事件；聲量高峰是5月23日罷免行動進入第二階段，成功提交約3.8萬份連署書，達成目標的123%，原因不僅是罷免行動本身，更因林沛祥先前的一些爭議發言，包括他以「社會邊緣人」來形容參與連署者，進一步激化了社會輿論對立。

No.8 賴士葆｜好感度0.16

台北市深藍選區、六連霸立委賴士葆，2024年立委選舉以得票率47.5%，打敗第二高票、代表民進黨參選的王閔生（32.4%）。藍營傳出內部年輕世代期盼接棒，不少國民黨支持者與基層里長也看不下去偷偷參與連署，使罷免戰局增添變數。

賴士葆近半年聲量高點也與罷免息息相關，例如罷團宣布二階門檻達標、掃街遇鬧場嗆「大罷免大成功」。1月7日聲量達到最高峰，針對民進黨總召柯建銘揚言罷免國民黨多名立委，賴士葆在國民黨立法院黨團大會上宣布，將以全面開戰的方式罷免38名民進黨區域立委，此舉引起熱議，網友討論，「吃飽太閒喔國民黨，這些都要社會成本的」、「累死基層」。

No.7 洪孟楷｜好感度0.23

洪孟楷2024年立委選舉得票率58.7%，打敗第二高票、代表民進黨參選的何博文（39.4%）。近半年聲量高點都與罷免有關，例如罷免站出現排隊人潮、掃街被嗆「要選票才出現」；聲量最高點是4月30日「罷免洪孟楷案」二階連署突破5萬份，達到法定門檻，網友表示「大罷免大成功」、「連署通過是一回事，投票同意不同意是另一回事」。洪孟楷6月27日分享一段支持者大姐的反罷發言，大姐強調「一定會去投票，因為我不會『棄權』！如果讓對方用少數決定結果，這樣太不公平了，你是我選出來的立委，做得好，憑什麼要罷」。

No.6 李彥秀｜好感度0.19

全台罷免行動多地開花，李彥秀掃街催票，台北市議員陳宥丞6月24日於廣播節目受訪表示，內湖、南港罷免投票，關鍵仍是「中間選民的投票」，內湖、南港有內湖科學園區、南港軟體園區，人口逐漸增加，年輕人、家庭增加，要如何讓20到40歲的朋友願出來投不同意票，這是最大的挑戰。

李彥秀2月因「美國豪宅未申報爭議」成為熱議焦點，負面聲量達到高峰；李彥秀回應，26年前初入政壇對法規不清楚，疏失未申報，她深感歉意，也坦然面對行政裁罰。批評、支持聲量再起，她在節目情緒激動落淚的畫面，進一步推高輿論熱度，也有網友質疑「怎麼不一開始就講明白呢？」

No.5 葉元之｜好感度0.19

翻攝FB／葉元之

葉元之2024年立委選舉以得票率46.1%，險勝第二高票、代表民進黨參選的羅致政（44.8%）。罷免團體「板橋大刪元」為了提高罷免關注度，改編過去葉元之力推罷免陳柏惟的跳舞影片，在捷運府中站快閃熱舞催罷免票，市議員戴瑋姍、石一佑、網紅四叉貓也到場聲援，引起網友討論，「超用心」、「台灣已經夠亂不要再出來亂」。

1月23日聲量達到最高峰，因為葉元之在審查機密預算時開直播，遭質疑洩漏國家機密。支持與反對聲浪交織，支持者認為，他的直播行為並非故意洩密，且直播內容未涉及實際機密資訊。批評聲浪則更為強烈，反對者直指葉元之的行為可能違反《刑法》與《國安法》，質疑其危害國家安全的潛在風險。

No.4 羅智強｜好感度0.25

羅智強好感度與林沛祥並列第一，鈕則勳分析，羅智強時常跨縣市替其他被罷免的立委站台，累積許多網路聲量，加上不少年輕族群支持，因此好感度高。

羅智強聲量高峰皆與罷免有關，由於辦公室主任陳冠安涉幽靈連署案被司法機關搜索，他狂轟此舉為「綠色恐怖」，引發輿論熱議。支持者表態支持他捍衛民主，但反對聲音認為他將事件過度政治化。接著6月罷免議題再次推高聲量，羅智強指出，31位藍委的無效連署份數超過15萬份，他質疑，「檢方何時搜民進黨？」

No.3 王鴻薇｜好感度0.18

王鴻薇所在選區的2020當選立委是現任台北市長蔣萬安，因此該區也被視為蔣萬安的「本命區」，並與他未來的連任之路息息相關。近半年的聲量高峰出現在1月19日，因為她提案刪減中央政府總預算，其中被質疑刪減消防署1億元經費，涉及消防員頭盔等安全裝備，引發廣泛討論。支持者認為，刪減不必要的經費是為政府節省資源，避免浪費；反對者則批評這種做法忽視基層工作人員的安全需求。但王鴻薇表示是提案刪除「韌性國家醫療整備計畫」，卻被拿來誣指刪除消防經費，她強調，即便這筆「韌性國家醫療整備計畫」疑點重重，在消防署再三保證絕對不給黑熊學院等綠營側翼團體之下，預算案也已簽名給消防署，改成主決議沒有刪除。

No.2 徐巧芯｜好感度0.20

翻攝FB／徐巧芯

徐巧芯2024年立委選舉以得票率52.6%，打敗第二高票、代表民進黨參選的許淑華（44.6%）。3月26日網路聲量達到最高峰，因為在立法院的一場爭執中，民進黨立院黨團總召柯建銘拿拐杖敲桌，拐杖斷成兩截，其中一節噴飛砸向徐巧芯，導致徐巧芯右手肘鈍挫傷，事後徐巧芯公開展示大片瘀青並提告，引起網友討論，「打傷人很不應該，支持提告」、「心疼巧芯」。潘兆民指出，徐巧芯是戰鬥藍指標性人物，也是立法院衝突場面的常客，若成功被罷免，將被民進黨視為一場具象徵意義的勝利。

No.1 傅崐萁｜好感度0.19

國民黨立法院黨團總召傅崐萁的聲量高峰出現在3月份，因競選小物被控涉違反選罷法，北檢搜索其住所，傅崐萁喊話總統賴清德「勿再追殺在野黨」。

國民黨花蓮縣黨部3月2日舉辦「國會問政說明會」，曾獲得「師鐸獎」殊榮的花蓮退休老師「葉霸」葉春蓮在台下抗議傅崐萁並嗆其「通匪」，遭現場工作人員強行架離，引發不小爭議，網友討論「不能接受這樣對待一位退休老師」、「尊師重道蕩然無存」。潘兆民認為，立法院朝小野大要翻盤當然要以罷免總召傅崑萁作為指標，主帥若倒了，骨牌效應後面跟著倒了，不僅目標扳倒立法院生態，還有花蓮政治生態，民進黨將一舉兩得當然作為主要的攻擊對象。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年1月4日至2025年6月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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