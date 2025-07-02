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連署案大搜索 朱立倫：司法獨裁、清洗在野黨

聯合報／ 記者鄭媁王燕華李承穎徐白櫻賴香珊／連線報導
國民黨昨天在花蓮中正體育館舉辦「花蓮 反惡罷 戰獨裁團結大會」，國民黨主席朱立倫（右四）南下登台宣講。記者許正宏／攝影
國民黨昨天在花蓮中正體育館舉辦「花蓮 反惡罷 戰獨裁團結大會」，國民黨主席朱立倫（右四）南下登台宣講。記者許正宏／攝影

罷免投票倒數，檢調偵辦罷免不實連署案，昨再針對國民黨組發會黨工住處，以及桃園、南投、花蓮、台東地方黨部發動大搜索。國民黨主席朱立倫怒批：民進黨以司法殲滅在野黨，司法成為獨裁者最大工具，「把雜質全部打掉、要清洗在野黨」，是台灣民主最大危機。

國民黨組發會副主委黃碧雲、專委李得全上周被北檢約談後無保請回，本周輪到屏檢「接力」訊問，昨清晨再到黃、李，以及另名專員柯達昱家中搜索，其中，李得全罹癌末期，屏檢仍要帶人南下偵辦。朱痛斥：「要押人取供到什麼地步，才要罷休？」

台北市長蔣萬安呼應，「司法是否公平公正，民眾都會檢驗」。

「這是公正獨立的司法偵查，還是國家機器的政治報復？」國民黨立委、高雄市黨部主委柯志恩說，這不是司法辦案，是政治清洗與追殺。國民黨發言人楊智伃抨擊，如此針對性強烈的動作，令人質疑是否刻意選在大惡罷緊要關頭，企圖癱瘓國民黨黨務運作，以調查之名、行干預之實。

罷免 朱立倫

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