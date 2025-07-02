南投罷團遭搜 2領銜人以被告身分遭約談

民進黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案、國民黨立委游顥罷免案都遭提告涉及死亡者連署，檢調單位昨天突襲搜索罷游領銜人林敬桐、罷陳領銜人蔡宜助及罷團相關處所，林、蔡兩人以被告身分遭約談，訊後請回，均限制住居。游、陳盼公正調查。

陳玉鈴罷免案已成立，本月十三日將投票，因該案死亡者連署達五十筆，陳玉鈴質疑涉及偽造文書，提告領銜人、國民黨中常委蔡宜助。游顥罷免案二階連署查對統計有五十六件死亡連署，游顥同樣對該案領銜人林敬桐提告。

南投地檢署指揮南投縣調查站人員，昨兵分兩路搜索蔡宜助、林敬桐住家，以及罷免團體相關處所，當時林在家被帶回，蔡由家人通知遭搜索後赴檢調；兩人以被告身分接受調查，檢調另以證人身分約談相關人士。

南投地檢署主任檢察官賴政安說，針對轄內兩名民代罷免連署案疑涉死亡連署不法，正進行調查。

游顥表示，南投人因為看不下去陳玉鈴詐騙等種種行為，藉由公民力量來連署罷免她，但現在這些公民卻被執政黨要求檢調政治追殺，他呼籲檢調公正辦理，民進黨縣黨部該搜就搜，別讓綠色恐怖破壞南投縣祥和。

民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳玉鈴說，國民黨抄名冊全國皆知，很多民眾反映南投為何遲遲不動，昨天才有動作。