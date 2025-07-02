罷伍麗華連署案 屏檢搜藍營4縣市黨部

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，昨發動同步大規模搜索國民黨花蓮、台東、南投與桃園四縣市黨部，及黨中央組發會副主委黃碧雲、專委李得全住處，約談黃碧雲等十五人，李、黃等九黨工涉偽造文書等罪嫌，移送屏檢漏夜複訊，李訊後五十萬交保。

伍麗華罷免案雖未成立，但伍四月到屏東地檢署提告罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書等罪，指控罷免案第一階段連署時，死亡連署最高竟有二○二份，不合格份數高達一五○○多份，質疑連署名冊不實，甚至非原住民也連署。

屏檢五月十四日發動第一波搜索，其中，國民黨山地原民立委盧縣一的公費助理張芳碩，至今仍羈押禁見。

原住民族立委選區擴及全國，屏檢歷時一個半月比對名冊等相關資料，昨再度兵分多路，同步搜索國民黨四縣市黨部，這四縣市的原住民多數是藍營的支持者。

檢調昨搜索國民黨南投縣黨部，帶回總幹事葛典育（中）。記者黃仲裕／攝影

國民黨花蓮縣黨部昨舉辦兩場花蓮反惡罷團結大會，活動開始前驚傳縣黨部遭搜索，主委盧新榮和掌管黨員名冊的胡姓總幹事先後被帶走。盧事後被請回，氣憤地說「我們沒偽造文書、沒死亡連署、沒違法」，憑什麼來搜索？

南投縣黨部總幹事葛典育也被帶走，縣黨部主委楊麗川說，沒有任何違法行為；桃園市黨部書記長李世俊以證人身分遭帶走，地方錯愕。市黨部主委黃敏恭說，尊重調查，「相信會沒事的」；台東縣黨部張姓書記遭帶走詢問，黨工說，黨部清清白白，會配合調查。與伍麗華同族的魯凱族人表示，原住民人口少，基本上不分藍綠，難道要趕盡殺絕嗎？這樣大搜查對綠營不見得有好處，只是在流失未來的選票。

屏東地檢署指出，昨共約談十五人到案說明，其中黃碧雲、李得全等九名中央、地方黨部黨工涉偽造文書、違反個資法等罪嫌，列被告移送屏檢複訊，其餘六名證人檢察官訊後都請回。

伍麗華說，對檢調的行動一無所知，尊重司法獨立，不予評論。