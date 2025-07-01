涉不實連署遭搜索 林敬桐、蔡宜助請回限制住居
南投檢調今天搜索罷免國民黨立委游顥、罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴團體相關處所，帶回罷免游顥領銜人林敬桐、罷免陳玉鈴領銜人蔡宜助，檢方複訊後，2人皆請回並限制住居。
南投地方檢察署上午指揮法務部調查局南投縣調查站針對罷免游顥、罷免陳玉鈴團體相關處所發動搜索，帶回罷免游顥領銜人林敬桐、罷免陳玉鈴領銜人蔡宜助，2人下午先被帶進南投縣調查站應訊，晚間先後移送檢方複訊，晚間近10時訊畢皆請回並諭知限制住居。
罷免游顥團體發布聲明表示，一貫依法罷免、嚴格把關，所有連署書都由志工募集，絕無偽造、冒名或其他違法情事，相信司法，願全力配合，也呼籲儘速釐清事實，還給林敬桐與罷免團體清白；所謂「死亡連署」流言，勿以個案否定真誠連署者與志工努力。
蔡宜助是國民黨中常委、游顥辦公室執行長。游顥向媒體說，民進黨「賴政府」選在陳玉鈴罷免案投票12天前，透過司法迫害助攻，如此司法追殺，南投縣民何其無辜；南投人看不下去陳玉鈴的詐騙種種行為，藉由公民力量罷免陳玉鈴，如今公民被政治追殺。
根據中央選舉委員會游顥罷免案連署人名冊查對結果統計表，連署2萬3160人，符合規定1萬9140人，不符規定4020人，其中連署前死亡56人；民進黨發言人吳崢5月19日記者會說，罷免陳玉鈴死亡連署50份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言