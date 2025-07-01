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長期為藥師發聲 基層藥師協會理事長沈采穎籲：力挺廖偉翔

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立委廖偉翔長期為基層藥師發聲，爭取權益。圖／取自廖偉翔臉書
立委廖偉翔長期為基層藥師發聲，爭取權益。圖／取自廖偉翔臉書

罷免投票日將屆，中華民國基層藥師協會理事長沈采穎今錄製公開影片，表達對立法院衛環委員會委員廖偉翔的全力支持，並呼籲台中第四選區選民7月26日當天踴躍出門投票，並且一定要「投下不同意罷免票」，力挺長期為基層藥師發聲的民意代表。

沈采穎說，廖偉翔長期關心醫藥政策，特別是在社區藥局缺藥問題上，多次於立法院為全國基層藥師爭取權益。他曾要求凍漲電價，減輕藥局營運壓力；也成功推動健保署在調降藥品健保價格前，應提前至少1個月通知藥局，讓藥師有充分時間準備，以保障藥事服務品質不受影響。

她說，廖偉翔是藥師們在立法院的重要後盾，呼籲中四選區的選民與在地執業藥師持續支持，讓他能夠繼續在立法院衛環委員會推動對藥師有利的政策，為全國藥師爭取合理待遇與良好的工作環境。

廖偉翔表達誠摯感謝，並重申對藥師群體的承諾。他表示，感謝中華民國基層藥師協會及沈采穎長期以來對藥事政策的倡議與努力。他強調：「藥師的事情，就是我的事情」未來也將繼續堅守崗位，在立法院為捍衛藥師權益而努力。

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