朱立倫陪立委黃建賓掃街 饒慶鈴心疼「阿賓這一年老好多」

國民黨立委黃建賓7月26日面臨大罷免投票，黨主席朱立倫今到台東陪同掃街造勢，縣長饒慶鈴心疼黃建賓「一年之內老了好多」。朱說，黃建賓認真打拚，被罷免的唯一理由是「黃建賓跟賴清德不同黨、跟民進黨不同黨」，這次只要不是民進黨區域立委都要被罷免，全世界找不到任何民主國家有這樣的例子。

朱立倫今天到花東宣講「反惡罷、戰獨裁」，傍晚會同饒慶鈴、國民黨台東縣黨部主委吳秀華等人，陪同黃建賓在黃昏市場宣傳反罷免，呼籲民眾7月26日出來投不同意票。

朱立倫細數黃建賓在立法院努力的成果，包括財劃法讓台東增加130多億元預算、依人口算全台灣增加最多，另外國人一年可增加5天國定假日、軍公教退休福利、公糧收購增加5元及老人免巴士量表等政策。

朱立倫質問，「像阿賓這樣為基層努力、認真打拚為何要被罷免？」即使要罷免黃建賓的人也找不到罷免理由，唯一理由是黃建賓跟賴清德不同黨，跟民進黨不同黨。

朱立倫說，現在全台灣不分區域，只要不是民進黨區域立委都要罷免，全世界找不到任何民主國家有這樣的例子，台灣民主歷史也沒有這種情況，又沒做錯事，只因為他是在野黨、反對黨就要被罷免，這樣絕對違反民主，請大家出來投不同意罷免票，不要給少數人抹黑、抹紅。

饒慶鈴也心疼地說，黃建賓當立委才一年多，已幫台東爭取很多經費，也協助台東縣府跟中央部會爭取民眾權益，她常看阿賓在台東機場來來回回，早上參加公祭又趕飛機去台北開會，晚上又趕回台東跑行程，「一年之內老很多」。

黃建賓表示，一年來，鄉親交代的事他都努力完成，勇敢面對這次大罷免，相信有大家的支持，他就會有向前走的勇氣。