基隆罷免涉偽造文書 國民黨主委承認主謀仍延押

基隆地方法院今天裁准罷免涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法被告，國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基市府前民政處長張淵翔延押2個月，理由為張涉犯罪事實及成員分工猶待檢方一定時日調查，吳雖自承主謀，是否屬實也待檢方進一步調查釐清。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會，合作推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，提議人名冊出現「死亡連署」。基隆地檢署指揮基隆市調查站4月28日發動首波搜索行動，又查出基市府前民政處長張淵翔涉嫌違法使用戶政系統個資。

全案目前有張淵翔、吳國勝和國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、罷張領銜人游正義4名被告收押，另有12名被告交保。

張淵翔和吳國勝羈押時間都在7月初期滿，檢方分別在6月26日、27日向法院聲請延押。張淵翔延押庭在6月27日開庭，吳國勝延押庭在6月30日開庭後，法官今天下午由裁定，張自7月6日起延押2個月，吳自7月8日起起延押2個月，2人均禁止接見、通信及收授物件。

基隆地院指出，張淵翔經法官訊問及核閱相關卷證後，認為檢察官尚在積極偵查中。觀諸卷宗證據，本案成員分工細緻，猶待檢察官一定時日調查及分析，釐清犯罪事實及結構，若將張釋放在外，難以排除被告勾串共犯或證人之虞，因此認定羈押原因及必要性仍存在。

吳國勝延押理由為法官訊問時，吳坦承涉犯非法利用個資、行使偽造私文書罪嫌，經核閱卷證暨審酌檢察官在羈押期間的偵查作為，認定犯罪嫌疑確屬重大。只是吳雖坦承犯行，但是否屬實有待檢方調查釐清。吳雖自承主謀，但所述犯罪情節、參與共犯、分工角色，與到案共犯所述若干不合。

法官另考量吳國勝與共犯間，並不是用我國司法單位得以控管的通訊軟體聯繫，有事實足認被告有勾串共犯及湮滅證據之虞，原羈押原因依然存在。若命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保日後偵審順利進行。權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及其防禦權受限制程度後，認對被告維持羈押處分應屬適當、必要及合乎比例原則。