伍麗華罷免案屏檢第二波搜索 國民黨組發會副主委、專委列被告

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免案提議涉不法，屏東地檢署今發動第二波搜索，同步到花蓮縣、台東縣、南投縣與桃園縣的國民黨縣黨部搜索，並到國民黨組發會副主委黃碧雲與專委李德全住家等處執行搜索，李德全、黃碧雲等9人列被告，現場查扣相關證物。

屏檢表示，檢察官陳新君偵辦立委伍麗華罷免提議案疑涉不法案件，今率同屏東縣調查站、新北市調查處、北部地區機動工作站、桃園市調查處、中部地區機動工作站、東部地區機動工作站、台東縣調查站及宜蘭縣調查站等單位，屏東地院院核發的搜索票，到國民黨桃園市黨部、南投縣黨部、花蓮縣黨部、台東縣黨部及組發會副主委黃碧雲、專委李德全住家等處搜索。

檢方表示，今天共約談犯罪嫌疑人9人、證人6人，共15人到案，並查扣相關證物，相關事證分析釐清。

檢方表示，偵辦案件無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官亦均秉持客觀中立之態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

民進黨山地原民立委伍麗罷免提議涉不法，伍麗華今年4月到屏東地檢署提告，罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書等罪。伍麗華當時說，第一階段連署，死亡連署最高有189份，其他不合格份數1500多份，她合理認為一定有造冊、抄名冊，甚至非原住民也連署罷，她只能透過提告。

屏東地檢署在5月14日發動第一波搜索，帶回領銜人張芳碩、新竹縣高姓男子、花蓮縣連姓男子，檢方訊問後，張芳碩向法院聲押獲准，高男、連男，各10萬交保，限制出境出海。張芳碩目前仍在押。

伍麗華罷免案後來未成立。立委伍麗華表示，針對國民黨中央質疑今日檢調搜索案，是刻意選在大惡罷緊要關頭，企圖癱瘓國民黨黨務運作云云，基於偵查不公開原則，對於檢調的行動一無所知，尊重司法獨立，不予評論。