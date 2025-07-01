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反罷大活動前遭搜索 藍花蓮縣黨部主委怒：檢調故意的

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮（左）今遭屏東檢調帶回後，上午10時許回到會場。記者王燕華／翻攝
國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮（左）今遭屏東檢調帶回後，上午10時許回到會場。記者王燕華／翻攝

國民黨花蓮縣黨部今天舉辦首場大型反罷免宣講活動前2小時，縣黨部遭搜索，主委盧新榮也被帶走，訊問後回到活動現場。據了解，全案與綠營原民立委罷免死亡連署案有關，盧新榮強調，連署過程很嚴謹，相信一定沒有事情。

盧新榮說，這件事已經有段時間，也不是因為要被罷免的綠營立委不在花蓮，當時正副領銜人請他們幫忙連署，就請花蓮的原住民幫朋友幫忙。

「這裡連署很嚴謹」盧新榮說，當時他就再三強調連署書一定要親自簽名。他也氣憤地說「我們沒有偽造文書、沒有死亡連署、沒有違法」，質疑憑什麼來搜索、偵訊？他樂觀看待「不會有什麼事啦」。

屏東檢調今天到花蓮搜索，除了盧新榮，花蓮縣黨部保管名冊的一組胡姓總幹事也被帶走，下午還在偵訊。

盧新榮認為，這個案子已經好一段時間，也不是新案子，檢調刻意選在反罷免大活動登場前「應該就是針對、故意的」，因為今天兩場活動已經變成全國性的議題，才利用這個時間來搜索。

罷免

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