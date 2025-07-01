南投大搜索...國民黨：嚴陣以待 賴清德「雜質純化行動」

國民黨南投縣黨部遭檢調搜索，罷免縣議員陳玉鈴的領銜人、國民黨中常委蔡宜助被帶回訊問。國民黨發言人鄧凱勛批評，司法追殺已全面啟動，從各地黨工、組發會副主委，甚至升高至中常委層級，檢調行動全面劍指黨中央及整個在野黨，企圖癱瘓國民黨，癱瘓所有監督的力量。

鄧凱勛質疑，在「大惡罷」進入倒數的關鍵階段，檢調緊鑼密鼓加強相關搜查，從屏東、台中、南投到黨中央，一切宛如套好招般接力上場，節奏之緊湊、目標之明確，令人無法不懷疑，是否是刻意配合政治操作，試圖藉此來挽救大罷免低迷的民調。

鄧凱勛批評，民進黨執政下的司法系統，早已墮落為政治鬥爭的工具，成為徹頭徹尾的「東廠化鷹犬」。對於多起「罷藍」團體涉嫌偽造及錯假的15萬份連署、數十件幽靈連署至今未見行動，相比之下對在野黨的出手來得又快又猛，不但讓全體國人心痛，更對司法的公信力產生嚴重懷疑。

鄧凱勛說，當國人聽到賴清德的「雜質說」與錯誤的憲政觀念民怨沸騰，正準備用選票反對大惡罷、反對獨裁，執政黨卻選擇動用國家機器，試圖癱瘓國民黨組織運作、干預選戰部署，甚至是替賴總統光怪陸離的十講洗地轉移焦點，這不僅是對在野黨的打壓，更是對民主的踐踏。

鄧凱勛呼籲檢調機關懸崖勒馬、回歸法律本質，停止政治追殺與選擇性執法。在這個民主的關鍵時刻，國民黨會跟人民勇敢站在一起，投下不同意罷免的選票，用選票來堅決反對司法濫權，守住台灣最後的民主防線。