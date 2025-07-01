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基檢偵辦罷免偽造文書案逾2月 聲請延押2主嫌獲准

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
檢方偵辦罷免民進黨基隆市議員涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法案，基隆地院今天裁准檢方聲請，市府前民政處長張淵翔自6日起延押2個月，禁止接見、通信及收授物件。記者瑞杰／翻攝
檢方偵辦罷免民進黨基隆市議員涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法案，基隆地院今天裁准檢方聲請，市府前民政處長張淵翔自6日起延押2個月，禁止接見、通信及收授物件。記者瑞杰／翻攝

基隆藍營罷免民進黨市議員涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法，檢方偵辦已逾2個月，目前有4人被收押。國民黨基隆市黨部主委吳國勝、基市府前民政處長張淵翔先前裁押2個月即將到期，檢方聲請延押，基隆地院今天裁准均再延押2個月，禁止接見、通信及收授物件。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會，合作推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，提議人名冊出現「死亡連署」。基隆地檢署指揮基隆市調查站4月28日發動首波搜索行動，又查出基市府前民政處長張淵翔涉嫌違法使用戶政系統個資。

檢方偵辦期間，聲押5名被告獲法官裁准，依序分別為罷鄭領銜人紀文荃、基隆市仁愛區黨部主任張金發、張淵翔、吳國勝和罷張領銜人游正義，另有11名被告經檢察官偵訊後命交保。

紀文荃委任律師本月16日向法院聲請交保，基隆地方法院法官徵詢檢方意見，因紀參與涉嫌造假連署案情已清查告一段落，檢方認定涉案及與共犯分工案情大致鞏固，未反對交保。法官審理後，隔天裁定紀文荃以20萬元交保，限制住居。

張淵翔和吳國勝羈押時間都在7月初期滿，檢方分別在6月26日、27日向法院聲請延押。張淵翔延押庭在6月27日開庭，吳國勝延押庭在6月30日開庭，並都在今天下午由法官裁定，張自7月6日起延押2個月，吳自7月8日起起延押2個月，2人均禁止接見、通信及收授物件。

檢方偵辦罷免民進黨基隆市議員涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法案，基隆地院今天裁准檢方聲請，國民黨基隆市黨部前主委吳國勝自8日起延押2個月，禁止接見、通信及收授物件。記者邱瑞杰／翻攝
檢方偵辦罷免民進黨基隆市議員涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法案，基隆地院今天裁准檢方聲請，國民黨基隆市黨部前主委吳國勝自8日起延押2個月，禁止接見、通信及收授物件。記者邱瑞杰／翻攝

罷免 張淵翔 基隆 國民黨

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