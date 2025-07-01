罷免羅明才領銜人疑遭黑道恐嚇 檢警拘提犯嫌到案複訊中

國民黨立委羅明才罷免案日前傳出罷團「拔羅波」領銜人吳柏瑋遭黑道恐嚇，警方今依公職人員選舉罷免法、恐嚇罪嫌，拘提涉案36歲周姓男子及母親63歲吳女，並傳喚張男、林男到案作證，稍早周男遭移送北檢複訊，不發一語。

今下午2時許，警方依恐嚇罪嫌、公職人員選舉罷免法以非法之方法妨害他人為罷免案之提議、連署未遂犯等罪嫌，移送移送周姓男子至北檢複訊。媒體記者提問「有受人指使嗎、有恐嚇人家嗎？」周男不發一語在警方戒護下，走進北檢囚車道等候複訊。

罷團「拔羅波」領銜人吳柏瑋今年6月20在臉書發「不自殺聲明」，直指罷團二階連署進入補間階段，深刻收到來自地方的「關心」不管是善意或放話都如實接收到了，6月16日他收到通知「有人來洽談希望我停止罷免」也間接關心他的人身安全，他還發文指出，罷免羅明才次在擋人財路「我擋道黑道的財路更擋到中共統戰台灣的系統」、「如果罷免不成功我可能要面對從地方派系的報復這也是為什麼我跟大家說需要諒解」。

立委羅明才當時召開記者會，以吟唱改編自「無敵鐵金剛」主題曲的反罷曲回應「我們是正義的一方，要和惡勢力對抗，不同意、不同意、投下不同意，加油」。