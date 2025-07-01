檢調搜索國民黨桃園市黨部 書記長李世俊遭帶走問話

民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案提議涉不法，檢調今兵分多路搜索，國民黨桃園市黨部也在名單當中，傳黨部書記長李世俊被調查員帶走，地方錯愕；黨部主委黃敏恭下午證實有此事，但回應「尊重調查」，強調「相信會沒事的」。

桃園地檢署表示，桃檢並不知道屏東地檢署發動搜索之事，至於在桃園市調處問訊，只是借場地跟桃園無關，若有需要會送回屏東地檢署複訊。

據了解，調查局人員今天上午持搜索票到桃園市黨部，停留時間約莫2個多小時，書記長李世俊遭帶走問話，傳目前是以證人身分應訊；消息在地方傳開，藍營基層得知與連署罷免民進黨山元立委伍麗華有關，直批檢調「無事生非」、「無法無天」。

藍營基層指出，桃園過去曾想「以罷治罷」，除了鎖定綠營不適任議員，也有人提議響應罷免山原、平原立委，但最後不願仇恨延續，所以沒有推動，未料會是這種結果。過去選舉期間攻擊抹黑鬧上法院，選舉結束都恢復平靜，撤告的撤告，不起訴就不起訴，不解為何罷免不成案還要追究。