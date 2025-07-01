罷免黃建賓投票前發動搜索 台東黨部質疑「政治干預」

檢調今天發動全台多地搜索，國民黨台東縣黨部也在名單上，書記長張成璇遭調查站人員帶走。國民黨立委黃建賓罷免行動即將在7月26日投票，黨部主委吳秀華表達強烈抗議與不滿，並質疑背後的政治動機與干預意圖。

台東縣黨部曾協助收集立委伍麗華及陳瑩罷免連署，今早遭屏東調查站人員搜索，帶走黨員名冊及黨部書記長張成璇，黨部預料可能與伍麗華案有關。

搜索行動之後，台東縣黨部發布「痛斥濫權打壓，民進黨司法迫害無所不用其極」新聞稿。黨部主委吳秀華指出，檢調單位突襲台東縣黨部，以調查特定罷免連署為由，搜索地方黨部辦公處所，並協請黨部同仁前往配合調查，公然侵犯人民行使憲法賦予權利的空間。

吳秀華說，她對檢調選關鍵時刻，大規模搜索黨部辦公處所、帶走工作人員，深感遺憾與不解。此舉不僅引發社會觀感疑慮，更可能影響正在進行中的民主程序，尤其距離7月26日罷免投票僅剩短短時間，更令人質疑其政治動機與干預意圖。

「我們表達最強烈抗議與最嚴正譴責，呼籲檢調單位應秉持中立、公正原則，立即停止一切不當調查行動，還給社會一個依法行政、尊重法治的清明環境」吳秀華強調，台東縣黨部將不會屈服於任何形式的政治壓力，並會持續與台東鄉親站在一起，守護民主與正義的核心價值。