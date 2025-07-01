快訊

午後雷雨來了！3縣市大雨特報、大雷雨狂轟「恐一路下到晚上」

接獲妻噩耗…陳智菡曝彭振聲「悲痛吶喊」：律師可以把真相都說出來

被嫌「車內髒亂」埋殺機…女司機猛刺同事致死 物流車作嘔畫面曝光

罷免黃建賓投票前發動搜索 台東黨部質疑「政治干預」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
國民黨台東縣黨部書記長張成璇（左）遭調查站人員帶走，主委吳秀華說明，張是以證人身分協助調查。 記者徐白櫻／翻攝
國民黨台東縣黨部書記長張成璇（左）遭調查站人員帶走，主委吳秀華說明，張是以證人身分協助調查。 記者徐白櫻／翻攝

檢調今天發動全台多地搜索，國民黨台東縣黨部也在名單上，書記長張成璇遭調查站人員帶走。國民黨立委黃建賓罷免行動即將在7月26日投票，黨部主委吳秀華表達強烈抗議與不滿，並質疑背後的政治動機與干預意圖。

台東縣黨部曾協助收集立委伍麗華陳瑩罷免連署，今早遭屏東調查站人員搜索，帶走黨員名冊及黨部書記長張成璇，黨部預料可能與伍麗華案有關。

搜索行動之後，台東縣黨部發布「痛斥濫權打壓，民進黨司法迫害無所不用其極」新聞稿。黨部主委吳秀華指出，檢調單位突襲台東縣黨部，以調查特定罷免連署為由，搜索地方黨部辦公處所，並協請黨部同仁前往配合調查，公然侵犯人民行使憲法賦予權利的空間。

吳秀華說，她對檢調選關鍵時刻，大規模搜索黨部辦公處所、帶走工作人員，深感遺憾與不解。此舉不僅引發社會觀感疑慮，更可能影響正在進行中的民主程序，尤其距離7月26日罷免投票僅剩短短時間，更令人質疑其政治動機與干預意圖。

「我們表達最強烈抗議與最嚴正譴責，呼籲檢調單位應秉持中立、公正原則，立即停止一切不當調查行動，還給社會一個依法行政、尊重法治的清明環境」吳秀華強調，台東縣黨部將不會屈服於任何形式的政治壓力，並會持續與台東鄉親站在一起，守護民主與正義的核心價值。

黃建賓 陳瑩 罷免 國民黨 吳秀華 台東 伍麗華

延伸閱讀

曾協助罷免連署 國民黨台東縣黨部今遭搜索

國民黨花蓮黨部遭搜索 轟拿司法當武器非常不應該

伍麗華罷免連署涉不法 屏東地檢今搜索國民黨花蓮縣黨部

影／檢調全台大搜索 藍營花蓮宣講突宣布一「好消息」

相關新聞

罷團控公車廣告遭下架 桃市府：未干預

桃園市第1選區罷免牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒昨指控，在全桃園25輛公車、18面以上LED牆刊登罷免廣告突遭關切而暫停，可能...

罷免羅明才領銜人疑遭黑道恐嚇 檢警拘提犯嫌到案複訊中

國民黨立委羅明才罷免案日前傳出罷團「拔羅波」領銜人吳柏瑋遭黑道恐嚇，警方今依公職人員選舉罷免法、恐嚇罪嫌，拘提涉案36歲...

檢調搜索國民黨桃園市黨部 書記長李世俊遭帶走問話

民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案提議涉不法，檢調今兵分多路搜索，國民黨桃園市黨部也在名單當中，傳黨部書記長李世俊被調查員...

罷免黃建賓投票前發動搜索 台東黨部質疑「政治干預」

檢調今天發動全台多地搜索，國民黨台東縣黨部也在名單上，書記長張成璇遭調查站人員帶走。國民黨立委黃建賓罷免行動即將在7月2...

南投黨部、執行長被搜索 游顥：司法迫害助攻惡罷

國民黨花蓮縣、南投縣地方黨部今上午遭搜索，國民黨立委游顥的執行長也被搜索及約談。游顥批評，這一切發生在民進黨議員陳玉鈴罷...

影／畫面曝！國民黨南投黨部總幹事被帶走 2領銜人也遭搜索

國民黨南投縣黨部今早遭檢調上門搜索，檢調人員直衝3樓辦公室場域，歷經2個多小時結束蒐證，帶走該黨部總幹事葛典育，檢調人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。