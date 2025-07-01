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南投黨部、執行長被搜索 游顥：司法迫害助攻惡罷

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委游顥的執行長也被搜索及約談，他批評這根本綠色恐怖。圖／游顥辦公室提供
國民黨立委游顥的執行長也被搜索及約談，他批評這根本綠色恐怖。圖／游顥辦公室提供

國民黨花蓮縣、南投縣地方黨部今上午遭搜索，國民黨立委游顥的執行長也被搜索及約談。游顥批評，這一切發生在民進黨議員陳玉鈴罷免案投票的前12天，擺明是司法迫害助攻大惡罷；為何民進黨南投縣黨部沒被搜索，罷團逍遙法外？遭追殺的縣民又何其無辜？呼籲檢調公正辦理，別以綠色恐怖破壞南投縣的祥和。

北檢偵辦民進黨原住民立委陳瑩罷免案疑涉不實連署，上周傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲與專委李得全，複訊後無保請回。傳出檢調今晨發動搜索黃碧雲等人家中，李得全被帶往屏東查辦，連國民黨南投縣、花蓮縣黨部也被搜索。

游顥表示，今天非常沉痛看到，不僅僅有人因為綠色恐怖、司法迫害而跳樓輕生，同樣的情況也出現在南投縣，南投縣黨部遭搜索，相關人員被帶回，就連立委辦公室執行長家裡也被搜索，當事人同樣被帶回，而這一切就發生在罷免陳玉鈴的前12天，這就是民進黨賴政府透過司法迫害助攻大惡罷，司法大追殺。

游顥質疑，民進黨南投縣黨部卻相安無事，罷團各種荒腔走板的行徑，還可看到賴政府用司法助攻罷免團體，許多連署書是民眾看不下去陳玉鈴的詐騙行為而出現，但現在這些民眾卻被賴政府、陳玉鈴要求檢調做政治追殺，南投如此祥和的社會因此發生這些司法動作。

游顥重申，為何民進黨南投縣黨部沒被搜索，罷團逍遙法外？連署罷免陳玉鈴剩下12天就要投票，南投縣民何其無辜？呼籲檢調必須公正辦理，民進黨縣黨部該搜就要搜，不要再讓綠色恐怖來破壞南投縣的祥和。

罷免

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