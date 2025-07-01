影／畫面曝！國民黨南投黨部總幹事被帶走 2領銜人也遭搜索

國民黨南投縣黨部今早遭檢調上門搜索，檢調人員直衝3樓辦公室場域，歷經2個多小時結束蒐證，帶走該黨部總幹事葛典育，檢調人員對搜索原因閉口不談；據了解與罷免原住民立委案有關，而縣黨部總幹事葛典育時被帶走時畫面也曝光。

另，南投罷免國民黨立委游顥、罷免民進黨議員陳玉鈴先前均遭提告涉及死亡連署，檢調今同步發動搜索罷游領銜人林敬桐、罷陳領銜人蔡宜助及罷團相關處所，據了解，檢調將以被告身分帶回林敬桐、蔡宜助訊問，並將傳喚約談相關人士。

而國民黨南投縣黨部今早8時40分才開門，一票檢調人員便持搜索票入內表明搜索，因人數近10人，當時主委楊麗川和總幹事葛典育還沒到辦公室，一樓志工無法決定，約上午9時15分，楊、葛2人到場，檢調直衝三樓辦公場域搜索。

檢調蒐證期間，三樓除了主委楊麗川和總幹事葛典育，還有書記長、主委司機共4人，歷經2個多小時將近中午，檢調人員才結束蒐證，一行人浩浩蕩蕩下樓，並帶走黨部總幹事葛典育；針對為何搜索黨部，檢調閉口不談，黨部幹部不回應。

此外，罷免國民黨立法委員游顥、民進黨南投縣議員陳玉鈴先前均傳出死亡連署，其罷免領銜人林敬桐、蔡宜助及罷團相關處所，今也傳出遭檢調搜索，而目前兩人均已被帶回檢調訊問，之後也將陸續傳喚約談相關人士。

經了解，搜索縣黨部為外縣市檢調人員，疑與罷免原住民立委案有關；而搜索罷免領銜人由南投縣檢調主導，係因游顥、陳玉鈴分別指控其罷免案有冒名、死亡連署等，涉偽造文書而提告領銜人，林敬桐、蔡宜助是以被告身分遭帶回訊問。