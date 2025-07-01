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批司法檢調威逼人民 朱立倫：今不遏止賴、明任何人

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，「賴清德總統上任之後，台灣變成什麼樣子？」司法檢調威逼人民，甚至沾滿鮮血，這不是民主台灣。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫表示，「賴清德總統上任之後，台灣變成什麼樣子？」司法檢調威逼人民，甚至沾滿鮮血，這不是民主台灣。圖／取自朱立倫臉書

台北市前副市長彭振聲捲京華城容積率弊案，開庭前接獲妻子墜樓噩耗，在野群情激憤。國民黨主席朱立倫表示，「賴清德總統上任之後，台灣變成什麼樣子？」司法檢調威逼人民，甚至沾滿鮮血，這不是民主台灣。今天不出面遏止賴清德，明天任何人！

朱立倫透過臉書指出，為了政治利益，檢調再度啟動全台大搜索。黨工們前日已無保請回、查無實證，卻窮追猛打、死不放手，清晨搜家、帶人南下偵辦，連癌末的專委李得全都得再次承受訊問帶來的生命風險與痛苦。

朱立倫說，彭振聲出庭應訊，卻迎來至親輕生的噩耗。要押人取供到什麼地步，才要罷休？不當羈押、訊問，要多少人受到的不公及鮮血為你的獨裁加冕才能滿足？何時才能放過台灣人民？

朱立倫批評，在賴清德總統高喊青鳥飛出來，各地獵巫民眾、宣洩仇恨與對立、高喊激昂之後，還能修補撕裂後的社會嗎？又有多少人在這場獨裁執念之下要被犧牲？一個一個被帶走的不只是人，而是對民主的信任、對正義的盼望，以及對這片土地還能公平對待每一個人的希望。

朱立倫說，團結不是用打壓，不是用恐懼塑造服從。打掉雜質後的團結，是真正的民主嗎？「今天沉默的大眾不站出來，明天被霸凌的對象就是你。」所以請大家一定要站出來捍衛台灣民主，捍衛台灣司法公義。

罷免

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