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民進黨：廖先翔幫中國惡行洗地 對國不忠沒資格當立委

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢今天表示，去年副總統蕭美琴出訪捷克遭中國大使館人員意圖跟監與追撞，國民黨立委廖先翔不但以戲謔語氣評論此事，且毫無讉責中國。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢今天表示，去年副總統蕭美琴出訪捷克遭中國大使館人員意圖跟監與追撞，國民黨立委廖先翔不但以戲謔語氣評論此事，且毫無讉責中國。圖／民進黨提供

民進黨發言人吳崢今天表示，去年副總統蕭美琴出訪捷克遭中國大使館人員意圖跟監與追撞，國民黨立委廖先翔不但以戲謔語氣評論此事，且毫無讉責中國，莫視國家副元首安危，無視國際友人同聲譴責中國，喪失國會議員應有底線，廖先翔不為國家發聲已沒資格當立委。

吳崢表示，當中國以宛如暗殺計畫的行動，意圖蓄意攻擊台灣副總統當選人，引起包括美國眾議院外交委員會正式聲明譴責中共壓迫惡行，全球對華政策議會聯誼會IPAC也譴責中國的暴力，更認為若讓中國得逞將是國家恐怖主義。當國際同聲譴責中國以恐怖攻擊手段來打壓恐嚇台灣，廖先翔竟對此事訕笑、奚落、揶揄，視國家副元首安危於無物。

民進黨立委王定宇表示，國民黨理應向違反國際公約的中國表達抗議，卻選擇中國站在同一立場，更以動機論質疑此份調查報告公開時間點，是否與大罷免有關，著實令人咋舌。

王定宇指出，台灣以民主方式所選出的國家正副元首就是代表國家，不容許任何脅迫或特工式的行為，發生在我國的國家正副元首及任何一位國民身上，應對此表達嚴正態度。

罷免

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