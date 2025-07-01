黨部遭大搜索 藍黨團：東廠鷹犬為打掉雜質傾巢而出？

國民黨花蓮縣、南投縣地方黨部今上午遭搜索，國民黨立法院黨團批評，檢調甘淪東廠鷹犬，難道只是為幫民進黨「打掉雜質」？這印證「賴清德急了」，要用「司法干預選舉」、「清雜質」，呼籲民眾726站出來向賴清德總統及民進黨說「不！」，否則台灣將走向萬劫不復的深淵。

北檢偵辦民進黨原住民立委陳瑩罷免案疑涉不實連署，上周傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲與專委李得全，複訊後無保請回。傳出檢調今晨發動搜索黃碧雲等人家中，李得全被帶往屏東查辦，連國民黨南投縣、花蓮縣黨部也被搜索。

國民黨團批評，賴總統團結第三講顛倒黑白、罔顧歷史事實、破壞民主價值，才剛引發社會譁然及反彈，結果今日檢調就針對國民黨全台大搜索，黨中央組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部多位人員被檢調帶走約談。檢調甘於淪為東廠鷹犬，難道只為服務民進黨「打掉雜質」？

國民黨團指出，今日檢調搜索及約談國民黨人員，只印證了一件事，就是「賴清德急了」，要用「司法東廠」掌握國民黨「反惡罷」的動員部屬，「假調查之名、行收集在野黨選情之實」，這標準的「司法干預選舉」、「假民主、真獨裁」、「清雜質」的政治打壓作為。

國民黨團提到，稍早傳來台北市前副市長彭振聲夫人不幸的惡耗，她因受不了政治及司法的打壓而跳樓輕生，國民黨團感同身受、無比哀痛；請問司法押人取供要何時才要停止 ？難道，這是賴總統口中更大的民主嗎？

國民黨團還說，罷藍團體涉嫌偽造15萬份連署書、數百件的幽靈連署，檢調卻都未積極偵辦；而檢調搜索國民黨宜蘭黨部時直接「夾帶」與案情無關的罷綠委第二階段連署書的相關公文，檢調卻也沒有道歉，這不是「司法獨裁」又是什麼？

國民黨團呼籲，現今的台灣在民主與獨裁的十字路口，為民主、自由、家人，大家7月26日應該勇敢地站出向賴清德及獨裁說「不！」，讓監督的力量可以在國會繼續為全民發聲，監督民進黨、制衡賴清德，若真讓民進黨取得國會多數，台灣將走向萬劫不復的深淵，無法回頭。