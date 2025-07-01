反惡罷傅崐萁喊話再給一點時間 台灣民主自救從花蓮出發

「花蓮反惡罷團結大會」首場今天在北區花蓮市的中正體育館登場，壓軸登場的傅崐萁說，罷免他的理由是要推花東三法、環島高鐵，花蓮人不能有路走嗎？他激情高呼，人民不是雜質，是總統頭家，台灣民主的自救就從花蓮出發，花蓮守得住，台灣就有救。

反罷活動現場湧入數千民眾，傅崐萁及妻子縣長徐榛蔚近中午時攜手走入會場，民眾揮舞國旗包圍簇擁，高呼「不同意罷免」、「委員加油」。

傅崐萁夫婦花了一點時間才走到台上，多位藍白立委、網紅館長陳之漢、歷史哥及在地藍白議員站一排相挺，不過在傅之前致詞的朱立倫已離開，傅朱並未同台。

傅崐萁致詞時說，他每天忙到三更半夜，國事、家鄉事全力以赴，這次賴清德要罷免他，他接到通知要寫答辯書，他看到罷免理由「無語問蒼天」，竟是他怎麼可以推兩兆錢坑、花東三法、環島高鐵等法案，還說花蓮不能有國道六號來打通東部跟西部、說他怎麼可以推花東快速道路銜接蘇花案，讓花蓮有一條從新城直通台東的快速道路。

「欺負花蓮人啊」傅崐萁說，下個雨花蓮聯外鐵路、公路都斷，中央不做新的路，台鐵還要漲價，「花蓮人不能有路走嗎？」痛批「這個執政黨天天在霸凌花蓮」。

他說，他個人不重要，但要看顧這些年輕的國民黨立委，才剛當選一年扭轉台灣，呼籲支持者打退暴政暴君的民進黨。

傅崐萁提到財劃法修法，花蓮從明年開始每年多161億，老人健保、假牙政府出，長照政府雇，幼童0-6歲國家養，現在加倍養，新婚要不要好禮、青年創業買房支持，從幼兒園到國中全免，還要延伸到高中大學全部政府支持，教育殿堂就是人民的，要讓自己的孩子平安健康長大。