郭昱晴模仿犯頻傳 國民黨批大罷免、大公審、大擾民

民進黨立委郭昱晴公審網友引發在野抨擊。國民黨今舉行記者會指出，近期頻出現郭昱晴公審的模仿犯，這些民進黨側翼、青鳥把台灣搞得劍拔弩張、仇恨蔓延，台灣過去引以為傲的人情味已被無限上綱的獵巫與政治鬥爭而吞噬殆盡，呼籲大家7月26日一定要站出來投下「不同意」罷免票，反擊青鳥獵巫文化。

國民黨發言人鄧凱勛表示，郭昱晴公審網友的直播大翻車，事後噤聲走人，但網上已持續出現6起模仿犯，甚至是6加N，可以預期接下來會出現愈來愈多模仿犯。

鄧凱勛說，賴清德總統沒有呼籲青鳥、綠營黨公職不要再無限上綱地獵巫、撕裂社會，卻講猛瑪象、講與台灣社會脫節的憲政觀念。賴清德的團結十講有心要團結台灣人民，最該做的是約束側翼與青鳥，不是在全代會上繼續鼓勵青鳥飛出來，本末倒置。

國民黨列舉郭昱晴公審網友後的模仿犯案例，包括公審五月天歌迷，要求檢查手機、刪除照片；一位女士在網路上要大家注意，說遇到拿相機在拍街景的可疑人士。新北市議員江怡臻說，大家都很熟悉，若路上看到全身包緊緊還拿著相機的人員，應該知道是測量人員，這位青鳥完全搞不清楚狀況。還有人公審幼兒台跳大陸抖音歌「大展鴻圖」，難道民進黨立委林楚茵可以玩抖音，卻不許百姓跳抖音歌？

江怡臻再舉例，社群上有人拍一位外送員機車上貼有星型圖案的外送箱，就質疑外送員是不是要送到兩岸一家親的手上？她質疑，一顆星型的圖案就是越南新住民秀的越南國旗，卻被當成中共同路人，青鳥完全搞不清楚狀況。此外，青鳥也公審APPLE地圖影像蒐集車上夾了很多相機，質疑可能中共偽裝，連美國的蘋果公司都獵巫成中共同路人，難道民進黨要自絕於國際？

台北市議員柳采葳提到，一位民眾只是在捷運站內拍攝月台，就被其他疑似青鳥的民眾反拍，並在網路上詢問可否去檢舉？但其他網友質疑這位青鳥想要去檢舉，但自己不也拍該位民眾，「你可以拍，他不行拍嗎？」柳采葳強調，這就是「綠能，你不能」，難道民進黨大罷免之後，要大搞黑熊式立法，成立「直播拍照審批制」？什麼時候人民在路上直播、拍照需要民進黨與青鳥批准？

柳采葳質疑，賴清德以去除雜質為名發起大罷免，已造成多起公審民眾直播拍照事件，賴清德團結十講什麼時候要呼籲停止這些擾民的行為？賴清德提名的不分區郭昱晴造成公審模仿犯大量出現，製造社會仇恨，賴清德什麼時候要在中常會向國人道歉？郭昱晴公審行為造成不良示範，何時要出面呼籲要求青鳥停止，停止學習自己的擾民行徑？