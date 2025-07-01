綠委喊話黨公職全心投入大罷免 成立全台巡迴助講團

國民黨立委罷免案投票進入倒數，民進黨立委林俊憲今天成立「大罷免助講團」，成員包括前立委陳柏惟及多位媒體工作者，提供全台各地罷團所需媒體資源，同時喊話民進黨全體黨公職放下個人得失、全心全意投入協助大罷免，最終結果將會決定民進黨能否穩健執政。

林俊憲上午在立法院舉行「八方支援挺ALL罷！林俊憲成立大罷免名人助講團」記者會，邀請前立委陳柏惟、罷團「山除薇害」發言人阿美、台師大東亞學系教授范世平、時事評論員周偉航，還有媒體工作者陳東豪、徐嶔煌、黃益中、陳敏鳳等人成立全台巡迴助講團。

林俊憲表示，自己的角色就是擔任平台，提供罷團急需的媒體資源，只要這些團體有所需求，成員們就會到各地協助。

林俊憲說，自從他接受罷團邀請到全國各地協助，發現行動多以深入市場等人潮聚集地掃街和宣講為主，苦於缺乏高知名度的政治人物或媒體人，恐怕難以發揮「母雞帶小雞」的效應，現在全國31個罷免的「母雞」需求非常大，因此才會有籌組宣講團的想法。

范世平表示，未來無論是街頭宣講或地方動員，自己都將全力配合、盡最大努力支持，希望為「大罷免、大成功」注入更多動能；徐嶔煌則說，立法院已經失去應有功能，未能就重大政策進行理性討論，因此他願意挺身而出投入宣講工作，期盼能夠導正國會風氣。

阿美指出，站在罷免團體的角度來看，有民意代表或媒體人協助進入市場、走上街頭進行宣傳，對於擴大民意支持極為重要，而大罷免能夠走到今天過程艱辛、實屬不易，希望在關鍵時刻凝聚最大民意，也感謝「八方支援」成為罷團堅強的後盾。

陳敏鳳表示，行政與立法之間應該有明確而合理的界線，國會正常運作就是整體社會運作的根基，因此自己願意為投身宣講活動而努力；陳東豪則說，過去從未見過如此混亂的國會，就連最基本的運作規則都遭到破壞，立法院多數黨應該負起最大責任。

林俊憲強調，現在罷免已經進入最後衝刺階段，民進黨全體黨公職都應該暫且放下個人得失、全心全意投入協助大罷免，因為最終結果將直接決定民進黨未來能否穩健執政，如果是民進黨的一員，就絕對不能置身事外，每個人都能以能力所及的方式協助公民創造歷史。