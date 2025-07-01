彰化沒罷免投票 綠委跨縣台中挺罷團「敲羅行動」
台中市第六選區罷免藍委羅廷瑋行動進入第三階段，彰化此次沒罷免投票，民進黨彰化縣立委陳素月與中彰多名議員今到台中國光路、復興路三段站路口，力挺罷團「敲羅行動」，呼籲選民7月26日投下同意罷免票。
罷團志工今早在上班尖峰時段站路口，除台中市議員黃守達、陳雅惠外，還有彰化縣立委陳素月、彰化縣議員楊子賢、劉珊伶、張欣倩、洪騰明、藍駿宇等人到場聲援，展現跨縣市團結，呼籲讓不適任立委下台。
罷團表示，距離投票不到1個月，近日已有許多外地選民紛紛訂票準備返鄉投票，鼓勵大家把返鄉車票訂起來，7月26日一起回到家鄉，行使公民的權利、守護台灣的民主，讓不適任、親中舔共的立委下架。
陳雅惠表示，羅廷瑋自當選以來，屢屢與中國立場靠攏，不僅參與國會濫權、削減民生預算，嚴重損害台中市民權益，726要用選票讓他下台。
黃守達說，中共近期從切斷海纜、擾台軍演到滲透外交，全方位對台施壓，而羅廷瑋卻一再附和親中立場，罔顧國安風險。他呼籲全體國人團結守民主，勿讓親中勢力繼續在國會作亂。
彰化多位民代也紛紛表示支持，強調罷免是台灣民主制度賦予公民的正當權利，絕不容許政治人物辜負人民的信任還無需負責。
立委羅廷瑋表示，根據最新民調，支持投下「不同意罷免」的一票者已高達38.7%，遠遠超過支持罷免的 26.7%。這顯示主流民意已非常明確，全民拒絕對立、渴望安定拼經濟民生。當民眾已經厭倦意識形態、不願再被惡意罷免牽著走，就是一種最真實、最誠實的民意表達，這也正說明，惡罷已失去民心、喪失正當性。
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